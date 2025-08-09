Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yeliz Yeşilmen, Amerika tatilini iki kelimeyle özetledi: Kabus gibiydi

Tatil için Amerika’ya giden Yeliz Yeşilmen hayatının şokunu yaşadı. Amerika tatilinde karşılaştığı zorlukları anlatan Yeşilmen, Türkiye'nin değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Tatil deneyimini özetleyen şarkıcı, “Kabus gibiydi” ifadesini kullandı.

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, 2021 yılında boşandığı Ali Uğur Akbaş’la barışmasıyla geçtiğimiz aylarda magazin manşetlerine taşınmıştı. Şimdi ise Bodrum’da sıcak havanın tadını çıkaran ünlü isim, yurt dışı tatilinde yaşadıklarını anlatarak dert yandı.

“BAVULUMUZU KENDİMİZ TAŞIDIK”

Amerika tatilinden beklentilerini karşılamayan Yeşilmen, deneyimlerini şu ifadelerle anlattı:

“Ülkemizin kıymetini bilelim. Biz aç kaldık. Onu bırak kendi bavulumuzu kendimiz taşıdık. En lüks, en pahalı otellerde bavul taşıdık. Sıra bekledik. Kabus gibi…”

Yeliz Yeşilmen, Amerika tatilini iki kelimeyle özetledi: Kabus gibiydi - 1. Resim

TÜRKİYE’DEKİ HİZMET KALİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’deki tatil olanaklarının değerini yeniden fark ettiğini söyleyen Yeşilmen, tatilin keyifli geçmesi için hizmet kalitesi ve misafirperverliğin önemine vurgu yaptı. Ünlü oyuncunun sözlerine takipçileri de hak verdi.

Yeliz Yeşilmen, Amerika tatilini iki kelimeyle özetledi: Kabus gibiydi - 2. Resim

