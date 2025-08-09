Yeliz Yeşilmen, Amerika tatilini iki kelimeyle özetledi: Kabus gibiydi

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, 2021 yılında boşandığı Ali Uğur Akbaş’la barışmasıyla geçtiğimiz aylarda magazin manşetlerine taşınmıştı. Şimdi ise Bodrum’da sıcak havanın tadını çıkaran ünlü isim, yurt dışı tatilinde yaşadıklarını anlatarak dert yandı.

“BAVULUMUZU KENDİMİZ TAŞIDIK”

Amerika tatilinden beklentilerini karşılamayan Yeşilmen, deneyimlerini şu ifadelerle anlattı:

“Ülkemizin kıymetini bilelim. Biz aç kaldık. Onu bırak kendi bavulumuzu kendimiz taşıdık. En lüks, en pahalı otellerde bavul taşıdık. Sıra bekledik. Kabus gibi…”

TÜRKİYE’DEKİ HİZMET KALİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’deki tatil olanaklarının değerini yeniden fark ettiğini söyleyen Yeşilmen, tatilin keyifli geçmesi için hizmet kalitesi ve misafirperverliğin önemine vurgu yaptı. Ünlü oyuncunun sözlerine takipçileri de hak verdi.