Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yiğit Kirazcı’dan Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni projesi belli oldu

Yiğit Kirazcı’dan Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni projesi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yiğit Kirazcı’dan Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni projesi belli oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Rüzgar’ karakterini üstlenen Yiğit Kirazcı, 7 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek sezon finaliyle diziye veda edecek.

Show TV’de ekrana gelen ve Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Evrim Alasya gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinde bir ayrılık yaşanacak. 

YARIŞMA PROGRAMI İLE EL SIKIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide ‘Rüzgar’ rolünü üstlenen Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor. Başarılı oyuncu vedası öncesi yeni bir anlaşmaya imza attı. Kirazcı, Shine Medya’nın sahibi Adil Şentekin’le yeni bir yarışma için el sıkıştı.

YAZ BOYU EKRANDA OLACAK

Ünlü oyuncu 9 yıl aradan sonra tekrar ülkemizde yayına başlayan CNBC-e'de ekrana gelecek olan İngiltere'nin fenomen yarışma programı “Letterbox Türkiye”yi sunacak. Yiğit Kirazcı yarışmayla yaz boyu ekranda olacak. 

Yiğit Kirazcı’dan Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni projesi belli oldu - 1. Resim

DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

Kızılcık Şerbeti’nde Rüzgar (Yiğit Kirazcı), Nursema’ya (Ceren Karakoç) gönlünü kaptırmıştı. Ancak bu ilişkiye Nursema’nın babası onay vermedi, öyle ki son bölümde aralarındaki aşkı öğrenince kıyameti kopardı. Senaryo gereği hikayesi biten Kirazcı, sezon finalinde diziye veda edecek.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın şampiyonluk maçı kadrosu belli oldu! İşte Aslan'ın Konya kafilesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İddialar doğru çıktı, ilk fotoğraf geldi! Somer Sivrioğlu ile Ayşe Özyılmazel birlikte - Magazinİddialar doğru çıktı, ilk fotoğraf geldiKızılcık Şerbeti’nin son bölümünde ortalık karıştı! Senaryo ifşa oldu, yeni bölümde Nilay’a büyük şok - MagazinDizinin sonunda ortalık karışmıştı! Yeni bölüm ifşa oldu‘Marnalı’ dizisi yakında başlıyor! Başrolde Gürkan Uygun var, seyirci ekran başına kilitlenecek - MagazinTRT'ye yeni dizi! Yakında başlıyor, seyirci çok sevecekSurvivor All Star’da duygusal veda! Elenen isim ‘Şans benim yanımda değildi’ diyerek sitem etti - MagazinSurvivor'da duygusal veda: Şans benim yanımda değildiBir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Fatma Karanfil entübe edildi - MagazinKanser tedavisi gören usta oyuncudan kötü haberTarkan 'Birazcık söylesem mi?' deyip yeni albümünü resmen duyurdu - MagazinTarkan yeni albümünü duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...