Yiğit Kirazcı’dan Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni projesi belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Rüzgar’ karakterini üstlenen Yiğit Kirazcı, 7 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek sezon finaliyle diziye veda edecek.

Show TV’de ekrana gelen ve Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Evrim Alasya gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinde bir ayrılık yaşanacak.

YARIŞMA PROGRAMI İLE EL SIKIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide ‘Rüzgar’ rolünü üstlenen Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor. Başarılı oyuncu vedası öncesi yeni bir anlaşmaya imza attı. Kirazcı, Shine Medya’nın sahibi Adil Şentekin’le yeni bir yarışma için el sıkıştı.

YAZ BOYU EKRANDA OLACAK

Ünlü oyuncu 9 yıl aradan sonra tekrar ülkemizde yayına başlayan CNBC-e'de ekrana gelecek olan İngiltere'nin fenomen yarışma programı “Letterbox Türkiye”yi sunacak. Yiğit Kirazcı yarışmayla yaz boyu ekranda olacak.

DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

Kızılcık Şerbeti’nde Rüzgar (Yiğit Kirazcı), Nursema’ya (Ceren Karakoç) gönlünü kaptırmıştı. Ancak bu ilişkiye Nursema’nın babası onay vermedi, öyle ki son bölümde aralarındaki aşkı öğrenince kıyameti kopardı. Senaryo gereği hikayesi biten Kirazcı, sezon finalinde diziye veda edecek.