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Zayn Sofuoğlu 40 milyonluk aracın direksiyonunda: Ben çok çalışıyorum

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlarla sık sık adından söz ettiren 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, son olarak 40 milyonluk lüks otomobilin başına geçti. Sosyal medyada paylaşılan o anlara birçok beğeni ve yorum geldi.

Kullandığı araçlarla adından söz ettiren 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez de değeri 40 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobili kullandı. Araçtan inerken sosyal medyada akım olan "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna “Ben çok çalışıyorum” cevabını vererek gülümsetti.

“BEN ÇOK ÇALIŞIYORUM” SÖZLERİ GÜLÜMSETTİ

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn’ı dünya genelinde milyonlar izliyor. 

Zayn, bu kez evlerinin bahçesinde değeri 40 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobili kullandı. Lüks araç ile çekicinin üzerinden inen ve kapıyı açan Zayn’e sosyal medyada akım olan "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. 

Minik Zayn soruya, “Ben çok çalışıyorum” cevabını verdi. Gülümseten o anlar minik yeteneğin adına açılan sosyal medya hesabından ‘Zayn gerçekten çok çalışıyor’ notu ile paylaşıldı. Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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