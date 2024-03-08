Survivor Merve Aydın’ın mutlu günü: Sessiz sedasız evlendi

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mart 2024 12:20 - Güncelleme: 8 Mart 2024 12:24 - Güncelleme:

Survivor, Merve Aydın, Nikah, Haber

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Survivor 2021’de mücadele eden basketbolcu Merve Aydın, uzun süredir beraber olduğu Yunus Özbek ile nikah masasına oturdu. Aydın, nikahtan fotoğrafları “Bir ömür” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.