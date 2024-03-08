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Survivor Merve Aydın’ın mutlu günü: Sessiz sedasız evlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor Merve Aydın’ın mutlu günü: Sessiz sedasız evlendi
Survivor, Merve Aydın, Nikah, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2021’de mücadele eden basketbolcu Merve Aydın, uzun süredir beraber olduğu Yunus Özbek ile nikah masasına oturdu. Aydın, nikahtan fotoğrafları “Bir ömür” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da 2021 yılında yarışan milli basketbolcu Merve Aydın’dan müjdeli haber geldi. Başarılı isim, sessiz sedasız nikah masasına oturdu. 
Merve Aydın, üç yıl önce Survivor Ünlüler Gönüllüler formatında yarışmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmasının 21. haftasında elenmişti.

Survivor Merve Aydın’ın mutlu günü: Sessiz sedasız evlendi - 1. Resim

“BİR ÖMÜR” NOTUYLA DUYURDU

Şimdilerde Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen basketbolcu, Yunus Özbek ile evlendiğini duyurdu. Mersin’de nikah masasına oturan Aydın, haberi sosyal medya hesabından “Bir ömür” notuyla paylaştı. Açık havada yapılan çiftin nikahına aileleri ve dostları katıldı.

Survivor Merve Aydın’ın mutlu günü: Sessiz sedasız evlendi - 2. Resim

SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Basketbolcu olan Aydın, oyun kurucu pozisyonunda görev alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyiyor.

Survivor Merve Aydın’ın mutlu günü: Sessiz sedasız evlendi - 3. Resim

Survivor Merve Aydın’ın mutlu günü: Sessiz sedasız evlendi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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