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Survivor All Star’da ağlatan veda! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ben kavuştum evladıma

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8’in sevilen yarışması Survivor All Star’ın dün akşamki yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Batuhan, Yaman, Hakan ve Mustafa Kemal düelloya çıktı. Kıran kırana geçen mücadele sonunda Survivor hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu.

Survivor All Star 2024 tüm heyecanıyla devam ediyor. Dünkü yeni bölümde haftanın eleme adayları Batuhan, Yaman, Hakan ve Mustafa Kemal adada kalma mücadelesi verdi. Nefes kesen düello heyecanı ekranlara anbean yansıdı. Gecenin sonunda bir yarışmacı Survivor’a gözyaşları içinde veda etti.

Survivor’da geçtiğimiz hafta elenen yarışmacı Begüm olmuştu. Bu hafta ise erkek elemesi gerçekleşti. Haftanın 4 eleme adayı Survivor’da kalmak için kıyasıya rekabet etti. Eleme potasındaki Hakan, Batuhan, Mustafa Kemal ve Yaman arasında düello oynandı. Eleme potasından kurtulan ilk isim Yaman ve Batuhan oldu. Son ikiye ise Hakan ve Mustafa Kemal kaldı. Elenen isim son etapta netlik kazandı. Final bölümünde Hakan, rakibi Mustafa Kemal’i 5-4 yendi. Oyunu kazanan Hakan, galibiyetini kızı Lila’ya armağan etti. 

Survivor All Star’da ağlatan veda! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ben kavuştum evladıma - 1. Resim

MUSTAFA KEMAL KURT ELENDİ

Survivor hikayesi biten kişi ise Mustafa Kemal Kurt oldu. Hayallerine veda Eden Mustafa Kemal, Hakan’a sarılarak “Ben kavuştum evladıma Allah da sana güzel bir şekilde nasip etsin” diyerek izleyenleri duygulandırdı. 

Survivor All Star’da ağlatan veda! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ben kavuştum evladıma - 2. Resim

“EVLADIM OLDUKTAN SONRA DÜNYAM O OLDU, KAFAM ONDAYDI”

Survivor’a veda konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Kemal şunları söyledi:

“Diyecek çok şey var ama çok da konuşursam karıştırıyorum, bazen duygusal da bir adamım yani elimizden geleni yaptık. Duygularım karışık. 2018'deki Mustafa Kemal olarak gelmedim buraya tabii karakter olarak, duruş olarak neysem oyum 6 yıl da geçse değişmedim. Umarım öyledir, değişmemişimdir. Beni tanıyan arkadaşlar ama değişen çok şey var, bir eşim var, 10 aylık bir kızım var onu hep çok özlüyordum. Belki de bu durumu yönetemedim biraz kafam hep oradaydı evlat çünkü çok başka bir şeymiş. Bundan önce sevdiği şeyleri yapmak için, her şeyi göze alan sevdiği şeylerin peşinden koşan bir Mustafa Kemal vardı ama evladım olduktan sonra sevdiğim her şey bir kenara kaldı. Bütün dünyam o oldu, kafam da hep ondaydı.”

Survivor All Star’da ağlatan veda! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ben kavuştum evladıma - 3. Resim

“ARKADAŞLARA BENİM HAKKIM HELAL”

“Ben böyle üzülmem diyordum ama vedalar zor Allah herkesten razı olsun takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum tabii, beni sürekli potaya koydular, biraz zorladılar ama sistemim yok. Bu bir oyun, herkes hak etsin. Benim de hakkım helal, çok güzel arkadaşlar tanıdım, bir baraka yapmıştım eşimin ve kızımın adını verdim. Atakan kardeşim ona devam et.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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