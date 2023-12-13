Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan’lı Gaddar dizisi ilk fragmanıyla ses getirdi

13 Aralık 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:10

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Fatih Berk Şahin, Onur Saylak, Neslihan Yeldan, Hakan Salınmış, Deniz Özerman, Aytek Şahan, Laçin Ceylan, Erdal Özyağcılar gibi başarılı oyuncuları kadrosunda barındıran FOX’TV dizisi Gaddar’dan ilk fragman geldi.

Gaddar dizisinin resmi sosyal medya hesaplarından ilk tanıtıma yer verildi. Merakla bekleyen diziseverler “Çok güzel bir dizi olacak” , “Heyecanla bekliyoruz” gibi yorumlar yaptı.

GADDAR DİZİSİNİN KONUSU

‘Çukur’ ve ‘Üç Kuruş’un yönetmeni Sinan Öztürk’ün yöneteceği dizide, askerlik dönüşü gaddar bir kiralık katile dönüşen Levent’in (Çağatay Ulusoy) hikayesi anlatılıyor.

Ulusoy’u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ‘Gaddar’ etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir.

Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray’ın ‘Gaddar’ şarkısı eşlik ediyor.

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gaddar dizisi genel olarak İstanbul’da çekiliyor. Ancak bazı sahnelerinin Şanlıurfa Halfeti'nin büyüleyici siyah gülleriyle ünlü bölgelerinde çekilmesi de planlanıyor.

GADDAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün yer aldığı Gaddar’ın yeni yılın ilk Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor.