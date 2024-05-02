İzmir'de Türk dünyası sineması rüzgarı! Uluslararası Turan Film Festivali başladı

"Kızılelma" temalı Uluslararası Turan Film Festivali Ege Üniversitesi'nde gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Programa katılan Hülya Koçyiğit

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde düzenlenen festival kalabalık bir açılış programıyla yapıldı.

Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını vurgulamak için bu yıl ilki düzenlenen festivalde Devlet Sanatçısı Hülya Koçyiğit ve şarkıcı Sinan Akçıl katıldı.

Devlet Sanatçısı Hülya Koçyiğit’e Kızılelma sembollü “Hayat Boyu Başarı Ödülü” verildi. İzmir'de 1963 yılında çekilen "Susuz Yaz" filminde rol aldığını, filmin Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ödül aldığını hatırlatarak, bunun için şehri çok sevdiğini ifade etti.

Koçyiğit, "Uluslararası Turan Film Festivali inşallah sonsuza kadar devam edecek. Çünkü Türk topluluklarını bir araya getiren, birlikte iletişimimizi güçlendiren bir festival olacağına inanıyorum. Sizler de iletişim fakültesinin talebeleri olarak yarın öbür gün belki akademik kariyer yapacaksınız, belki içinizden aktörler çıkacak, yönetmenler çıkacak. Kim bilir ne başarılı gençler olarak göğsümüzü kabartacaksınız. Sizleri o zaman sizin beni alkışladığınız gibi ben de yürekten alkışlayacağım. Hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

3 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da yapılacak ödül töreniyle de festivalin kazananları ödüllendirilecek.

Tanıtım filmiyle birlikte protokol konuşmalarının yapıldığı festivale, Türkiye'den 158, Azerbaycan'dan 47, Kırgızistan'dan 31, Kazakistan'dan 21, Özbekistan'dan 15 ve Türkmenistan'dan 10 film katıldı.