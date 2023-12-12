Arka Sokaklar dizisinde Polat çiftine gönderme! Ekrana tükürme sahnesi dikkat çekti

12 Aralık 2023 17:39 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:41

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son günlerde sosyal medya fenomenlerine başlatılan soruşturmalar devam ederken, söz konusu olaylar dizilere ilham olmaya devam ediyor.

Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde Umut’un dükkanına gelen fenomen müşterilerle diyalogu gündem olmuştu. Şimdi de Arka Sokaklar dizisinde Dilan-Engin Polat operasyonuna gönderme yapıldı.

EKRANA TÜKÜREN DİLAN POLAT’A GÖNDERME

Cezaevine girmeden önce haklarında çıkan altın kaçaklığı ve kara para aklama iddiaları gündeme gelen Dilan Polat, ekrana tükürerek canlı yayında küfürler savurmuştu. Arka Sokaklar’da da Dilan Polat’a benzer bir karakteri canlandıran oyuncunun ekrana tükürmesi ve herkesin kendilerini kıskandığını söylemesiyle fenomen isme gönderme yapıldı.

Söz konusu sahnede oyuncu telefonda konuşurken “Ne istiyorlar bizden anlamıyorum. Evimizi polis bastı. Biz ne yaptık ya… Yeter bıktık bu insanlardan. Çekemiyorlar, hayatımızı kıskanıyorlar. Her şeyimizi kıskanıyorlar. Beni sindiremeyeceksiniz” diyerek ekrana tükürüyor.

SUÇLARI BİREBİR AYNI

Arka Sokaklar’ın yine aynı bölümde Hüsnü karakterini üstlenen Özgür Ozan, senaryo gereği sosyal medya fenomenlerini Polat çiftiyle benzer suçlardan yakalayıp emniyete götürüyor.

İlgili sahnede ünlü oyuncunun “Suç Gelirlerinin Aklanması, Vergi Usül Kanunu ve Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanununlarına muhalefet. Bir de uyuşturucu var. Daha sayayım mı” şeklindeki sözleri de dikkat çekenler arasında.

DİLAN-ENGİN POLAT OPERASYONU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Daha sonra ise Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Tutuklular cezaevindeyken hakimlik, Polatların 27 şirketine kayyum atanmasına hükmetmişti.