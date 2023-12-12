Milyon dolarlık villada parti düzenlemişti… Dilan Polat’a yardımcısı Şule’den zehir zemberek sözler!

12 Aralık 2023 09:07 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 09:09

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dilan Polat’ın gözaltına alınmasının ardından milyonlar dolarlık villaya yerleşen Polat çiftinin Özbekistanlı yardımcılar Şule, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Dilan Polat’a açtı ağzını yumdu gözünü. ‘Millet olarak rahatlayın’ dedi ve duyurdu.

MİLYON DOLARLIK VİLLADA PARTİ DÜZENLEMİŞTİ… SINIR DIŞI EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin villasına akrabalarını getiren Şule, kaçak durumda oldukları için sınır dışı edilmişti. Sınır dışı edilen Şule’den yeni bir paylaşım geldi. "Millet olarak rahatlayın, alnım ak olarak gidiyorum" diyen Şule, Dilan Polat’a karşı açtı ağzını yumdu gözünü.

“MİLLET OLARAK RAHATLAYIN”

Dilan Polat’ı kıyafetlerini giyerek paylaşımlarda bulunan Şule, herkesi şoke etmişti. Bu paylaşımının ardından akrabalarını eve yerleştiren Şule, büyük tepki çekmişti.

Paylaşımların ardından sınır dışı edilen Şule’den hemen yeni bir paylaşım gelmiş ve “Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum.” demişti.

DİLAN POLAT’A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Sınır dışı edilen Şule’den yeni bir skandal paylaşım geldi. Dilan Polat’a göndermede bulunan Şule, "Beni yoran insandan uzaklaşıyorum. Benim canım sizin saçmalıklarınızdan daha kıymetli. Bırakın kendi doğru bildiklerinde boğulsunlar" dedi.