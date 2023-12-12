Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Magazin > Milyon dolarlık villada parti düzenlemişti… Dilan Polat’a yardımcısı Şule’den zehir zemberek sözler!

    Milyon dolarlık villada parti düzenlemişti… Dilan Polat’a yardımcısı Şule’den zehir zemberek sözler!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Milyon dolarlık villada parti düzenlemişti… Dilan Polat’a yardımcısı Şule’den zehir zemberek sözler!
    Magazin Haberleri, Ünlüler

    Para aklama suçlarından dolayı MASAK tarafından gözaltına alınan ve ardından çıkarıldıkları mahkeme sonrası cezaevine gönderilen Engin Polat ve Dilan Polat çifti hakkında skandal paylaşım. Daha önce Dilan Polat’ın milyonlar dolarlık villasında parti düzenleyen yardımcıları Şule’den bomba paylaşım. Açtı ağzını yumdu gözünü!

    Dilan Polat’ın gözaltına alınmasının ardından milyonlar dolarlık villaya yerleşen Polat çiftinin Özbekistanlı yardımcılar Şule, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Dilan Polat’a açtı ağzını yumdu gözünü. ‘Millet olarak rahatlayın’ dedi ve duyurdu. 

    MİLYON DOLARLIK VİLLADA PARTİ DÜZENLEMİŞTİ… SINIR DIŞI EDİLDİ 

    Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin villasına akrabalarını getiren Şule, kaçak durumda oldukları için sınır dışı edilmişti. Sınır dışı edilen Şule’den yeni bir paylaşım geldi. "Millet olarak rahatlayın, alnım ak olarak gidiyorum" diyen Şule, Dilan Polat’a karşı açtı ağzını yumdu gözünü. 

    Milyon dolarlık villada parti düzenlemişti… Dilan Polat’a yardımcısı Şule’den zehir zemberek sözler!

    “MİLLET OLARAK RAHATLAYIN” 

    Dilan Polat’ı kıyafetlerini giyerek paylaşımlarda bulunan Şule, herkesi şoke etmişti. Bu paylaşımının ardından akrabalarını eve yerleştiren Şule, büyük tepki çekmişti. 

    Paylaşımların ardından sınır dışı edilen Şule’den hemen yeni bir paylaşım gelmiş ve “Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum.” demişti. 

    Milyon dolarlık villada parti düzenlemişti… Dilan Polat’a yardımcısı Şule’den zehir zemberek sözler!

    DİLAN POLAT’A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER 

    Sınır dışı edilen Şule’den yeni bir skandal paylaşım geldi. Dilan Polat’a göndermede bulunan Şule, "Beni yoran insandan uzaklaşıyorum. Benim canım sizin saçmalıklarınızdan daha kıymetli. Bırakın kendi doğru bildiklerinde boğulsunlar" dedi. 

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...