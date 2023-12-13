Kuruluş Osman Nilüfer Hatun'u (Holofira) Ecem Sena Bayır kimdir? Aslen nereli? Kaç Yaşında?

13 Aralık 2023 22:06 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 22:06

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman dizisi seo-zon başından beri oyuncu transferlerine Ecem Sena Bayır'ı ekledi. Holofira bir diğer adıyla Nilüfer Hatun karakterini oynayan genç oyuncunun hayatı merak edildi. Google aramalarda ve X'te gündem olan genç oyuncu performansıyla gündem oldu.

Kuruluş Osman Nilüfer Hatun'u (Holofira) Ecem Sena Bayır kimdir?

1996 yılında İstanbul'un Beyoğlu semtinde 21 Nisan'da doğan Ecem Sena Bayır, nereli olduğu bilinmiyor. Ancak dil öğrenme tutkusu olan genç oyuncu kariyerine başlamadan önce İstanbul Üniversitesi Dilbilim Bölümü'nü kazandı. Ancak lisans eğitimini bitirmesine rağmen alttan kalan dersleri nedeniyle mezun olamadı. Eğitimine ise oyunculuk kariyeri engel oldu. Kardeşlerim dizisiyle ekranlara gelen genç oyuncu şimdilerde ise tarihe damga vuran Nilüfer Hatun karakterini oynuyor.

Peki Holofira'nın tarihteki yeri nedir?

Yarhisar Tekfuru'un kızı olan Holofira 1283 yılında doğdu. Bilecik Tekfuru ile nişanlı olan Holofira'nın yolu Osman Bey'in oğlu Orhan'la yolları kesişince hayatı değişir. Müslüman olduktan sonra Orhan Bey ile evlenen Holofira Nilüfer Hatun adını alır. Bazı kaynaklara göre ilk yabancı Osmanlı gelini olarak geçer. Birinci Murat'ın annesidir.