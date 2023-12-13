Kuruluş Osman'ın Bayırdır Bey'i Deniz Hamzaoğlu kimdir? Deniz Hamzaoğlu kimin oğlu?

13 Aralık 2023 21:20 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 21:41

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk tiyatrosuna damga vuran isimlerden biri olan Deniz Hamzaoğlu Kuruluş Osman dizisine dahil oldu. Oyunculuğu ve deneyimleriyle listelere giren Deniz Hamzaoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. Türk Sinemasına damga vuran isimlerden birinin oğlu olan Deniz Hamzaoğlu hakkında merak edilenleri derledik. İşte hiç bilinmeyenleri...

Kuruluş Osman'ın Bayırdır Bey'i Deniz Hamzaoğlu kimdir?

Kuruluş Osman dizisine Bayırdır Bey olarak katılan Deniz Hamzaoğlu, 1979 yılında doğdu. Aslen Trabzonlu olan Hamzaoğlu, kariyerine tiyatro yönetmeni olarak başladı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu da olan Deniz Hamzaoğlu, adından sıkça söz ettiren 90'lı yıllar dizilerine damga vurdu. Deniz Hamzaoğlu, Türk sinemasına aslında babasıyla beraber damga vurdu.

Daha çocukluk yaşta Yaygara 87 filmiyle kamera karşısına çıktı. Babası Yeşilçam'ın oyuncusu Hayati Hamzaoğlu çıktı. Adile Naşit, Erol Günaydın ve Ayşe Gruda gibi isimlerle beraber oynadı. Hayati Hamzaoğlu, ekranlarda en son Aynalı Tahir dizisiyle yer almıştı.