Kuş Uçuşu 2 dizisinin galası yapıldı

14 Aralık 2023 09:21 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 09:21

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kuş Uçuşu 2 dizisinin yeni sezonunun galası dün akşam gerçekleşti. Ekip, yemekte bir araya geldi.

Netflix, kuşaklar arası çatışmayı çarpıcı ve eğlenceli bir dille ele alan ve ilk sezonuyla sosyal medyayı kasıp kavuran dizisi Kuş Uçuşu’nun ikinci sezon lansmanını dizi ekibinin katıldığı bir yemekle kutladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen yemeğe dizinin oyuncuları Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, Demircan Kaçel, İrem Sak, Şifanur Gül ve senaristi Meriç Acemi de katıldı.

Kuş Uçuşu ekibi gerçekleşen yemek sonrasında bir araya gelerek gecenin hatırası olarak objektiflere poz verdiler.

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON KONUSU

Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran önceki kuşakla, yetişmekte olan yeni kuşağın çarpışmasını gözler önüne seriyor. İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor.

Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.

BUGÜN YAYINDA

Dizinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu otururken, senaristliğini ise Meriç Acemi üstleniyor. İlk sezonu büyük beğeni toplayan Kuş Uçuşu’nun ikinci sezonu bugün izleyici ile buluşacak.