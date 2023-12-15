Masterchef dış çekim nerede, Bursa’da nerede çekildi? 15 Aralık bu akşamki bölüm Masterchef nerede çekiliyor?

15 Aralık 2023 21:07 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 21:11

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

15 Aralık Masterchef nerede çekildi? Masterchef’in bu akşamki bölümünde dış çekim yapıldı. Stüdyo dışında çekilen bu bölümün nerede çekildiği merak edildi.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEREDE ÇEKİLDİ?

Masterchef Türkiye’nin bu akşamki bölümü Bursa’da çekildi. Ödül oyunun da yer aldığı yeni bölümde dış çekimin Bursa’nın neresinde, hangi ilçesinde çekildiği henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masterchef stüdyo yarışmalarının çekimleri İstanbul'da bulunan TV8 stüdyolarında yapılmaktadır. TV8 stüdyoları İstanbul Sarıyer'de bulunmaktadır.

MASTERCHEF’TE BU AKŞAM NE OYNANIYOR?

Masterchef Türkiye’de bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Ödülü kazanan takım 100 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.