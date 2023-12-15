Masterchef dış çekim nerede, Bursa’da nerede çekildi? 15 Aralık bu akşamki bölüm Masterchef nerede çekiliyor?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Masterchef’in çekimi nerede yapıldı, Bursa’nın neresinde çekildi? | Bu akşam Masterchef’in yeni bölümünde ödül oyunu bir ormanlık arazide yapılan çekimle ekranlara gelmektedir. İzleyiciler Masterchef bugünkü bölümü nerede çekildi merak ediyor. Peki, Masterchef bu akşamki yeni bölüm nerede çekildi, Bursa’da nerede çekiliyor? İşte detaylar…
15 Aralık Masterchef nerede çekildi? Masterchef’in bu akşamki bölümünde dış çekim yapıldı. Stüdyo dışında çekilen bu bölümün nerede çekildiği merak edildi.
MASTERCHEF TÜRKİYE NEREDE ÇEKİLDİ?
Masterchef Türkiye’nin bu akşamki bölümü Bursa’da çekildi. Ödül oyunun da yer aldığı yeni bölümde dış çekimin Bursa’nın neresinde, hangi ilçesinde çekildiği henüz açıklanmadı.
MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masterchef stüdyo yarışmalarının çekimleri İstanbul'da bulunan TV8 stüdyolarında yapılmaktadır. TV8 stüdyoları İstanbul Sarıyer'de bulunmaktadır.
MASTERCHEF’TE BU AKŞAM NE OYNANIYOR?
Masterchef Türkiye’de bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Ödülü kazanan takım 100 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.