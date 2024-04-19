31 Mart sonrası CHP'de Yerel Yönetimler Çalıştayı

31 Mart seçimlerinin ardından 1977 seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti konumuna yükselen CHP, hafta sonu Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenleyecek.

CHP Genel Merkezinde hafta sonu belediye başkanlarının katılımıyla Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenlenecek.

Yarın, partinin genel merkezinde bir araya gelecek belediye başkanları ve il örgütleri, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

CHP LİDERİ ÖZEL ÇALIŞTAYDA KONUŞACAK

Özel, ziyaretin ardından genel merkezde çalıştaya katılanlara hitap edecek. Çalıştayda CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuşma yapacak.

Daha sonra, genel merkez, belediyeler ve il örgütleri arasındaki çalışma usulleri üzerinde tartışılacak.

İlk gün öğleden sonraki bölümde "Geçmişten Geleceğe CHP Belediyeciliği" ve "Uzmanların Gözünde Yeni Dönem Türkiye Siyaseti ve CHP Belediyeciliği" oturumları gerçekleştirilecek.

Çalıştayın ikinci günü olan 21 Nisan Pazar günü ise saat 10.00'da başlayacak program, Genel Başkan Özel'in konuşmasıyla saat 12.00'de sona erecek

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde CHP, yüzde 37,7 ile birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 36'nın altında kaldı. Böylece CHP, 1977 seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti konumuna yükseldi.