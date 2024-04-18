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CHP'de yeni grup başkanvekili belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
CHP&#039;de yeni grup başkanvekili belli oldu

Politika Haberleri  / Ajanslar

CHP'de, Burcu Köksal’dan boşalan CHP Grup Başkanvekilliği için yapılan seçim tamamlandı. Seçimi, 66 oy ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kazandı.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal’ın Afyon Belediye Başkanı seçilmesinin ardından boşalan koltuk için yapılan CHP Grup Başkanvekilliği seçimi sonuçlandı.

CHP’nin 124 milletvekilinin 66’sının oyunu alan Ankara Milletvekili Murat Emir, yeni grup başkanvekili oldu.

Sevda Erdan Kılıç ise oyların 48’ini aldı.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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