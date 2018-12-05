Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada Almanya’da düzenlenen İslam Konferansı’na dikkat çekti.

“‘Almanya için bir İslam’ sloganıyla toplanan konferans skandaldır, aymazlıktır, inançlarımıza hakarettir.” ifadesini kullanan Bahçeli, “Ne kadar Türkiye muhalifi varsa konferansa davet edilmiştir. Bizi daha da öfkelendiren husus ise açık büfede domuz etinin servis edilmesidir. Almanya’nın ılımlı İslam taraftarlarının veya dinler arası diyalogcuların izinden giderek dinimizi FETÖ’cülerin iş birliğiyle keyfi şekilde yorumlaması tüm Müslümanlara ihanettir” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’yı ziyarete giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “PKK’lılardan ve FETÖ’cülerden fırsat bulup” fotoğraf karelerinden çıkarak, sözde konferansa tek bir söz edemediğini belirten Bahçeli, şunları söyledi: “Bir Alman gazetesine yazdığı makalenin başlığına bakar mısınız: Neymiş, Türkiye’de demokratlar yalnız bırakılmamalıymış. Almanya’dan yardım dilenmek manda özlemi değil midir? Akıl akıl, gel çengele takıl, durum budur. Kılıçdaroğlu ne yaptığını, nereye savrulduğunu ya bilmiyor ya da tutsak alındığından sesi çıkmıyor, çıkamıyor. Her iki durumda da CHP Genel Başkanı kayıptır, karanlıktadır. Kılıçdaroğlu tavsiyem olsun, seni ve zihniyetini HDP de kurtaramaz, çürük İP de tutamaz.

GÖZÜMÜZ ÜZERİNİZDE

Konuşmasında Oslo’da yapılan toplantıya da değinen Bahçeli, “Yeni bir çözüm süreci için kendini akil sanan zeka özürlüler bu kış kıyamette niye Oslo’ya giderler? Kandil’e gitseler kendilerini yormazlardı. Yine bildik isimler sahnededir. Yarım akıllı çürük akiller, çözüm süreci gömüleli çok olmuştur, şansınızı fazla zorlamayın” dedi “Akil geçinen akılsızlar aramızda dolaşan terörist hayranlarıdır.” diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Çözüm süreci gömüleli çok olmuştur, şansınızı fazla zorlamayın. Akıllı olun, çözüm çığlığı atmayın, zira meydan boş değildir, MHP’nin gözü üzerinizdedir.”

MHP’de pazarlık söz konusu olmaz

Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından yerelde AK Parti ile yapılacak iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakının mahalli idareler seçiminde nasıl uygulanabileceğine dair yapılmış olan değerlendirmeler ışığında AK Parti ve MHP’den iki yönetici bir araya gelerek çalışmalar yaptığını söyleyen Bahçeli, “Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye dönüşü ile birlikte arzularlarsa MHP ile görüşmek isterlerse görüşmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi. Bir gazetecinin ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın randevu talebi oldu mu?’ sorusuna ise Bahçeli, “Venezüella’dan da randevu istenmez yani. Şu anki çalışma 30 büyükşehrin üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her şey dikkate alınmaktadır. 2014-2018 verileri göz önünde bulundurulmaktadır. Zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir” cevabını verdi. “MHP’nin görüşmelerde TBMM Başkanlığını istediği” yönündeki iddialar hatırlatılarak “Böyle bir pazarlık söz konusu mu?” sorusuna Bahçeli, “MHP’de pazarlık söz konusu olmaz. “ cevabını verdi. Bir gazetecinin, “MHP’nin böyle bir talebi olmadı mı?” sorusu üzerine Bahçeli, “Meclis Başkanı henüz var.” dedi.