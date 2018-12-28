Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan kendisine yöneltilen "Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı" ziyaretine ilişkin "Kapım açık, Bay Kemal'den izin alır mı bilmiyorum" dedi.

"KAPIM AÇIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini ziyaret etmek istemesi ile ilgili, “Bay Kemal izin verirse ben kapım açık. Çaysa çay, kahveyse kahve…” dedi.