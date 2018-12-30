Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

İki parti arasında bir süre önce başlayan görüşmeler devam ederken başta Ankara, İstanbul ve İzmir’de bazı ilçeler üzerinden yoğun bir pazarlığın yaşandığı kulislere yansıdı. Edinilen bilgiye göre CHP, Ankara’da oy potansiyelinin düşük olduğu Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Akyurt, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Pursaklar, Beypazarı ve Nallıhan’ın bulunduğu 10 ilçeyi İYİ Parti’ye bırakmayı teklif etti. CHP’in bu önerisinin İYİ Parti cephesinde yeterli görülmediği öne sürülüyor. Kulislere İYİ Parti’nin CHP’den, MHP’li başkanların yönettiği Etimesgut ve Polatlı’da da aday göstermemesini talep ettiği iddia ediliyor.

CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de ise Kiraz, Torbalı ve Tire ilçe belediyelerin İYİ Parti’ye bırakabileceği konuşuluyor. Ancak CHP’nin İzmir ve İstanbul’un herhangi bir ilçesinde ‘aday çıkarmamasına sıcak bakmadığı belirtiliyor. İlçeler üzerinden pazarlığa oturan iki partinin Ocak ayının ilk yarısında ortak bir formül üzerinde anlaşabileceği iddia ediliyor.