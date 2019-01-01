Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘İnce eleyip sık dokuyarak belirledik’ dediği AK Parti’nin İstanbul ilçe adayları, özellikle 2014 seçimlerinde kıl payı CHP’ye kaptırılan yerlerde, ‘kıran kırana’ bir yarışa hazırlanıyor. AK Parti’de tüm hesaplar, Kürt seçmen ile 18-35 yaş aralığındaki seçmenlerin desteğini alarak CHP’nin elindeki belediyeleri Cumhur İttifakı’nın kazanması üzerine yapılıyor.

AK Parti kurmayları, 2014 seçimlerinde, CHP’nin çok az bir farkla kazandığı Avcılar, Kartal, Ataşehir ve Silivri’de ittifak oyları ile belediye yönetimlerinin el değiştirebileceği değerlendirmesini yapıyor. 2014 seçimlerinde ‘yanlış aday’ faktörü nedeniyle Beylikdüzü ve Büyükçekmece’yi CHP’nin kazandığına dikkat çeken AK Parti kaynakları, önümüzdeki seçimlerde bu iki ilçenin AK Parti’ye geçmesine kesin gözüyle bakıyor. CHP’nin 2014’de kıl payı kaybettiği Küçükçekmece ve Üsküdar’da da yine seçimlerin ‘kıran kırana’ geçeceği ifade ediliyor. Bu iki ilçede MHP oyları ile AK Parti adayının kazanma ihtimalinin yüksek olmasına rağmen, muhalefet cephesinin yapacağı ittifakların bir risk oluşturacağına dikkat çekiliyor.

DEMOGRAFİK YAPIYA DİKKAT

İstanbul ilçe adaylarının tespitinde ‘demografik yapı ve vatandaşın beklentileri’ dikkate alınarak hareket edildiğini belirten AK Parti kurmayları, özellikle teşkilattan gelen isimlerin aday yapılmasına özen gösterildiği değerlendirmesini yaptı. Esenyurt gibi Kürt seçmenin yaşadığı ilçelerde, CHP’nin HDP ile yapacağı ‘örtülü ittifakın’ da risk oluşturulabileceğine dikkat çekiliyor. Tüm bu ihtimallerin göz önüne alındığını belirten AK Parti kaynakları, “Her ilçenin seçmen potansiyelini temsil durumuna göre hareket edildi. Kaydırmalar da ona göre yapıldı. Teşkilat dinamiklerinin önde olduğu ustaca tercihler yapıldı. Uzun yıllardır teşkilatlarda görev alan, belediye sayısını artıracak adaylar tercih edildi” dedi.

YÜZDE 6-7 KARARSIZ SEÇMEN

AK Parti yöneticileri, yaptıkları araştırmalarda İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine göre yarı yarıya oy kaybettiğini gördüklerini ifade ederken, “24 Haziran’da bir şekilde AK Parti’ye ve MHP’ye küsen, kırılan, bu nedenle de CHP’ye ve İYİ Parti’ye giden oylar vardı. Bu kitle şu anda kararsız durumda. Biz yaklaşık yüzde 6-7’lik bu seçmen kitlesinin cumhur ittifakına geleceğini hesaplıyoruz. Aday tercihleri de buna göre yapıldı” diye konuştu.

GENÇLER İÇİN ÖZEL SÖYLEM

AK Parti yönetimi, 18-35 yaş aralığındaki seçmen kitlesi üzerinde de özel bir strateji uygulamayı hedefliyor. Bu yaş aralığındaki seçmenler için yeni bir siyaset dili geliştirilecek ve kampanyanın odağında bu kitlenin olacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki akşam İstanbul teşkilatı ile yaptığı toplantıda özellikle 18-35 yaş aralığındaki kesimlerin desteğini artırmak için planlama yaptıklarını söyledi.