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MHP'li Erhan Usta disiplin kuruluna sevk edildi
02.01.2019 - 15:51 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:"Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın da Merkez Disiplin Kurulu’na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
Etiketler : MHP'li Erhan Usta,Milliyetçi Hareket Partisi,
596308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/596308.aspx
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