Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İzmirli çiftçilere toplamda 3,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bu ay sonuna kadar ocak içinde ödenecek tarımsal desteklerin müjdesini veriyorum. Fark ödemesi, buğday, mısır, çeltikte 550 milyon TL, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL, yem bitkileri desteği 269 milyon TL, sertifikalı tohum desteği 100 milyon TL, diğer desteklemeler 167 milyon TL. Toplam 2 milyar 35 milyon TL.

CHP, İzmir'i adeta esir almış durumda. Yaşam tarzı dediler, başı açık da var kapalı da var. Hep birlikte bu salonda AK Parti çatısı altındalar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Kimseye bundan dolayı musallat olmadık. Ama siz musallat oldunuz. İzmirlinin iradesine ipotek koydular.

Cumhur ittifakıyla 31 Mart'a gidiyoruz. AK Parti içeride de dışarıda da terörü kazımaya devam ediyor. Birkaçı dşıındaki büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı açıklamıştık. Bugün İzmir'deki ilçelerin adaylarını paylaşacağız. Denizli pazartesi açıklanacak. Hafta sonuna kadar aday tanıtımlarımızı tamamlamış olacağız."