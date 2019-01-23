Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 24 Haziran 2018 seçimleriyle hayata geçmesinde belirleyici unsurun Cumhur İttifakı olduğunu ifade eden Yalçın, Cumhur İttifakı’nın temel mantık ve prensibini, milli öncelikler ve devletin bekasının teşkil ettiğinin altını çizdi.

Yalçın, MHP’nin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin kampanya stratejisini bu doğrultuda hazırladığını vurgulayarak, “Kampanya konsepti olarak da ‘Beka için milli karar, cumhur için istikrar’ temel sloganını belirlemiştir. Bu ana temanın yanı sıra ‘Sağduyunun birlikteliği, Cumhur İttifakı ‘ ve ‘Türkiye ehline emanet’ gibi tali sloganlar da seçim sathı mahallinde kullanılacaktır” açıklamasını yaptı.

Klasik seçmen temayülünün değişmeye başladığını vurgulayan Yalçın, “Alınacak sonuçlar aynen 24 Haziran’da olduğu gibi, sadece AK Parti veya MHP’nin başarısı olarak değil, aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın performansı olarak kabul edilecektir. O bakımdan, 31 Mart 2019 Mahalli Seçimlerinde de ekseriyetle adaydan önce parti ve ittifak tercihinin öne çıkacağını öngörmekteyiz. Sandığa giden seçmenin çoğunlukla ‘hangi partiyi destekliyorsam, hangi partiye kendimi ait hissediyorsam, hangi ittifakta ülkem, bölgem ve halkım adına yarar görüyorsam onun adayına oyumu veririm.’ düşüncesiyle hareket edeceğini söylemek abartılı olmayacaktır” dedi.