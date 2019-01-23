Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moskova'da kritik Suriye zirvesi sonrası iki lider açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ziyaretimiz Kerç Boğazı'nda yaşanan elim bir kaza sonrası gerçekleşti. Pazartesi günü meydana gelen kazada aralarında 4 vatandışımızın da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. 4 Türk'ü arma çalışması sürüyor.

- Ekonomi alanında olumlu sonuçlar almaya devam ediyor. Ticaretteki artış eğilimi devam ediyor.

- Vize muafiyeti de görüşmede gündemdeydi.

- İdlib başta olmak üzere arazidekileri gelişmeleri konuştuk. Koordinasyonu güçlendirmekte kararlıyız. ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir.

- Suriye'de Anayasa komitesinin bir an önce kurulması aciliyet taşıyor.

- (MÜLTECİLER) Yaklaşık 4 milyon Suriyeli kucak açmış ülke olarak bu konu bizi yakından ilgilendiriyor. Bugüne dek 300 bin Suriyeli geri döndü.

- Önümüzdeki ay sayın Ruhani'nin de katılımıyla yeni bir üçlü zirveyi Rusya'da gerçekleştireceğiz.



Putin açıklamalarının satır başları şöyle;

Putin: Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti. Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz. Soçi'de imzalanan mutabak sözleşmesi de konu oldu.

- ABD (Suriye'den) çekilme planını gerçekleştirirse bu olumlu bir adım olacak.

- Görüşmenin faydalı olduğunu ifade etmek istiyorum.

- Üçlü liderler (Türkiye-Rusya-İran) zirvesini Moskova'da yapmayı hedefliyoruz.

SORU CEVAP

(GÜVENLİ BÖLGE) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmeler devam ediyor. Bizler için tehdit oluşturan bölgelerin hassasiyeti büyük önem arz ediyor. ABD bu konuda olumlu yaklaşımını ifade etti. Bu konuyla ilgili olarak zaten bizim Rusya ile de bir sıkıntımız yok. Terörden arındırılmış bölge hassasiyetidir.

Putin: Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz. Özellikle güvenliğin sağlanması noktasında.