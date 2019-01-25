KKTC’de resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Mogherini ile yapılan görüşmenin ana maddesinin Suriye meselesi olduğu kaydedildi.
Mogherini ve Zarif ile görüştü
25.01.2019 - 21:50 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
600329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/600329.aspx
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