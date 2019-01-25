Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ile yaptığı market alışverişinde deterjan  olarak BORON temizlik ürününü aldı. Zeynep Dönmez, ürün piyasaya sürülmeden önce  evde denediğini ve fiyat olarak diğer deterjanlardan daha ucuz olan BORON'dan çok  memnun kaldığını dile getirdi.

Bakan Dönmez de BORON'un 4 kilogramının yıl boyunca 24,90 liradan  satışta olacağını ve böylece Enflasyonla Topyekün Mücadeleye de destek  verileceğini dile getirdi. BORON'u, yerli ve milli olduğu için tercih ettiklerini  vurgulayan Dönmez, bu akşam misafirliğe giderken de hediye olarak bir paket  götüreceklerini söyledi.

Dönmez, bugün tanıtım toplantısı yapılan ve Türkiye'nin ilk ve tek  doğal mineralli temizlik ürünü BORON'un piyasada önemli bir rekabet içinde  olacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslında buradan bir çağrı yapmakta fayda var ki bor mamulünü diğer temizlik ürünü üreticilerinin de kullanması gerekiyor, bunu tavsiye ediyoruz.  Aslında Eti Maden bir öncülük yapmış oldu. Borun, demir çelik ürünlerinden cama  kadar birçok alanda kullanım alanı var. Temizlik ürünü olarak da geçmişte bazı  kullanan markalar olmuştu ama kimyasal ürünler çıktıkça o tarafa doğru bir eğilim  oldu. Şimdi doğal ürünlere geçiş açısından Eti Maden ile bir çıkış yapmış olduk.  Diğer temizlik firmaları da böylece bor kullanabilirler. Eti Maden normalde bu  ham maddeyi üretiyor ve dolayısıyla borun diğer markalar tarafından  kullanılmasında da bir problem yok. Diğer firmalar da geliştirebilirler, farklı  ürünler de ortaya çıkabilir. Burada çamaşır yıkandıktan sonra bir atık söz konusu  ve kanal sistemiyle bunlar atılıyor. Onların arıtılması da ciddi bir maliyet.  BORON'un atığı çevre açısından da olumlu. BORON'u çevre açısından da  değerlendirdiğimizde, 10 numara bir ürün."

Şu anda BORON ile ilgili iç pazara dönük çalışıldığını söyleyen  Dönmez, Eti Maden'in 100'ün üzerinde ülkeye bor ihracatı gerçekleştirdiğini ve bu  ülkelerde de distribütörleri olduğunu aktardı.

Dönmez, distribütörlere BORON'dan da bahsedildiğini ve onların da  heyecanla karşıladıklarını dile getirerek, "Öncelikle iç pazarda belli bir  müşteri memnuniyetini sağladıktan sonra, dışarıya da bu ürünü ihraç etmek  suretiyle pazarlanabilir veya oralarda üretimi düşünülebilir. Bunları da hep  birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz." diye konuştu.

Poşet kampanyasına destek

Market alışverişi sonrasında bez torba kullanan Dönmez, alışverişlerde  poşet kullanımının azaltılması yönünde alınan kararın çok olumlu olduğunu  anlattı.

Dönmez, petrol türevi ürünlerin yüzyıllar geçse bile geri dönüşünün  mümkün olmadığına dikkati çekerek, "Bu yüzden geri dönüşümlü ambalaj  malzemelerini kullanmak vatandaş olarak, insan olarak herkesin sorumluluğu.  Dolayısıyla bu kampanyayı da destekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız  önemli bir adım atmış oldu." ifadesini kullandı.

Dönmez, alışveriş sonrasında çalışanlarla sohbet edip fotoğraf  çektirdikten sonra marketten ayrıldı.