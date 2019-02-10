Bakan Soylu, Ankara'daki programı kapsamında Şentepe Vefa Parkı yakınlarında  AK Parti seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti. Türkiye coğrafyasına zayıflık ve tembelliğin yakışmayacağını belirten  Soylu, "Çünkü biz dünyanın en kıymetli toprağında, en güzel toprağında, en  stratejik coğrafyasında oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Artık kısık sesle konuşan bir Türkiye'nin olmadığını vurgulayan Soylu,  "Bugün haykırıyoruz; kendi otomobilimizi, kendi uçağımızı yapacağız inşallah.  Bilesiniz ki bugün terörle mücadele ederken insansız hava araçlarımızı  İsrail'den, Amerika'dan almıyoruz. Bizim evlatlarımız, bizim mühendislerimiz  yapıyor, onlar takip ediyor, PKK fare gibi kaçıyor." diye konuştu.

Dış güçlerin Türkiye üzerinde baskı kurmak istediğine dikkati çeken  Soylu, şunları kaydetti:

"Bize dediler ki; 'Afrin'e giremezsiniz', girdik de PKK'yı ezdik.  İster Amerika söylesin, isterse Avrupa söylesin. Bize dediler ki; 'Kuzey Irak'ta  bir devlet kurulacak.' Daha bir buçuk yıl önce referandum yapıldı, Irak'ın  kuzeyinden Afrin'e kadar bir hat çekmek istediler. Türkiye'nin güney  coğrafyasıyla bütün bağını koparmak istediler. Oradaki PKK yönetimine bizim  eyvallah etmemizi istediler, ölürüz demeyiz... Bazıları, 24 Haziran'da da  aynısını yaptılar, terör örgütünün siyasi kolu olan HDP'yi şımartıyorlar. Şimdi  şımarttıkları için güya bu yarından itibaren birtakım vilayetlerde HDP'nin  milletvekilleri 'Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapacaklar.  Söyledim, sizi yürütürsek adam değiliz."

"Çocuklarımızı bu zehirden kurtaracağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu operasyonlarıyla  ilgili kendilerine, "Satıcıları alıyorsunuz da üsttekileri almıyorsunuz" dediğini  aktaran Soylu, "Bu tip yaklaşık 275 örgüt yöneticisini sadece 2018'de kodese  tıktık. 23 bin uyuşturucu satıcını kodese tıktık. Burada size namus sözü  veriyoruz. Eğer bu uyuşturucu satıcılarını, bunların organizatörlerini yerin yedi  kat dibine gömmezsek namerdiz. Bize itimat edin. Son bir buçuk ayda Cumhuriyet  tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık. Sadece sınırlarımız  içerisinde değil, Sırbistan'da, Yunanistan'da bizim polisimiz, sınırımızın  dışında da her yerde operasyonlar ortaya koyuyor. Çocuklarımızı bu zehirden  kurtaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Batsın sizin belediye anlayışınız"

Bakan Soylu, dün İstanbul Kartal'da çöken binanın bulunduğu yerde  incelemelerde bulunduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bir belediye başkanı böyle bir felaket başına gelmiş insanların  yanına gitmez mi, sırtını sıvazlamaz mı? Orada insanlar çalışıyor, her yerden  gelmişler. Bursa'dan, Kocaeli'nden, Sakarya'dan herkes gelmiş. Kimisi oradaki  polisimize bir bardak çay veriyor kimisi çorba veriyor. Gecenin bir vaktinde  arama-kurtarma ekipleri çalışıyor, biz belediye başkanını orada görmedik. Batsın  sizin komünistliğiniz, batsın sizin solculuğunuz, batsın sizin belediye  anlayışınız."

Soylu, Şentepelilerden Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye  Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel  Tiryaki'ye oy vermelerini istedi. Programa, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, MHP Genel Başkan Yardımcısı  Yaşar Yıldırım, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki de  katıldı.