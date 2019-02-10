Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta  Yakınları Sosyal Tesisi açılışında yaptığı konuşmada, Alanya'da ve Antalya'nın  her ilçesinde adliye sarayları olduğunu, vatandaşların sorunlarının çözümü için artık Ankara ve diğer bölgelere gitmek zorunda kalmadığını söyledi.

"Artık Antalya'da bu ihtilaflar çözülüyor." diyerek Adalet Bakanı  Abdulhamit Gül'e teşekkür eden Çavuşoğlu, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi gereği yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığın tesis edilmesi ve yargının  hızlı işletilmesi gibi çok kapsamlı yargı reformu stratejisi hazırlanıyor. Bu  konuda kabinemize sunum yaptılar. Reform, demokrasi ve insan hakları ile  özellikle yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü bakımından çok  devrim niteliğinde bir reform stratejisi hazırladıkları için de teşekkür  ediyorum. Ülkemiz ve vatandaşlarımız için çok önemli bir çalışma olacak." diye  konuştu.

Alanya'nın, ilklerin ilçesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, buraya  kazandırılan hizmetlerle gurur duyduğunu kaydetti. İktidara ilk geldiklerinde ilçelerde fen lisesi açılamadığını ancak bu  uygulamayı değiştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bir ilçede ilk fen lisesi  Alanya'da açıldı ve ardından Alanya, hizmetlerde ilklerin şehri oldu. Bugün  Türkiye'de iki üniversite bulunduran tek ilçedir. Eğitim alanında hayırsever  vatandaşlarımızla sanattan spora, imam hatipten teknik liseye kadar tüm  liselerimiz ilçemizde var. Hayırseverlere ve devletimize teşekkür ediyorum."  dedi.

Alanya'da yapılan iki hizmetin kendisini gururlandırdığını söyleyen  Çavuşoğlu, iki üniversitenin yanında ilçede yapılan sağlık tesislerinden dolayı  da mutlu olduğunu ifade etti.

Yakın zamanda Payallar Mahallesi'nde 300 yataklı, daha sonra ilave ile  500 yataklı bir hastaneyi ilçeye kazandıracaklarını bildiren Çavuşoğlu, "Alaattin  Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) için bin 100 dönümlük kampüs yerimiz hazır. Bir  taraftan fakültelerin inşaatı başlayacak. Diğer taraftan da ALKÜ Tıp Fakültesini  Alanya'mıza birlikte kazandıracağız. İlçede 50 üniteli sağlık ve diş hastanemiz  var. Bunun da yetersiz olduğunu görüyoruz. Eski beldelerimiz, köylerimiz,  mahallelerimize hizmeti vatandaşlarımızın ayaklarına götürme anlayışıyla, sağlık  hizmetlerini her yere götürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılışını yaptıkları hasta yakınları konuk evinin sosyal devlet ve  sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya çıktığını anlatan Çavuşoğlu, bunun  özellikle turizm sezonunda sıkıntı yaşayacak hasta yakınları için önemli olduğunu  ifade etti.

 "2023 için '70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir' diyoruz"

Çavuşoğlu, yapılan tesislerin sağlık turizmi için önemli olduğunu da  belirterek,  şöyle konuştu:

"Bu tesisleri kazandırıyoruz çünkü dünyanın en iyi hastaneleri,  hekimleri bizde. Bundan faydalanmamız lazım. Uzun ve orta tedaviler dahil  dünyanın her yerinden gelen hastalara da hizmet vereceğiz. Ciddi ekonomik gelir  sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız, '50 milyon turist, 50 milyar dolar' dedi. Hedef  ne? 2023 ama daha bu sene 45 milyar dolar.  Şimdi revize ediyoruz. '70 milyon  turist, 70 milyar dolar gelir' diyoruz 2023 için. Koyduğumuz hedefler gerçekçi.  Biraz daha çalışırsak 2023 yılında sadece sağlık turizminde 50 milyar dolar para  kazanacağız. Bu da cari açık problemimizi çözecek. Bunların hepsi  Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle oluyor."

Cumhurbaşkanlığı liderliğinde 16 yılda çok şey kazandıklarına dikkati  çeken Çavuşoğlu, son seçimlerde MHP ve AK Parti'nin milletin menfaati için gücünü  birleştirdiğini ve bunun da faydasını gördüklerini söyledi.

"Alanya'da Cumhur İttifakı adayı Adem Murat Yücel'i destekliyoruz"

Türkiye'nin istikrarı için 31 Mart seçimlerinin önemli olduğunu  vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alanyalılar olarak Alanya'nın geleceği için karar vereceksiniz. Biz  bu 5 yıl içerisinde o gün ittifak olmamasına rağmen aynı partiden olmasak da  Alanya Belediye Başkanını destekledik, taktir ettik. Cumhur İttifakı kararı  gereği Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlar bizim için  talimattır. Bunlar gönülden alınmış kararlardır. Siyasi hesaplar için alınmış  kararlar değildir. Şehir ve ülkemizin geleceği için alınmış kararlardır. Biz de  bu kararların arkasındayız ve bu karar gereği Alanya'da Cumhur İttifakı adayı  Adem Murat Yücel'i destekliyoruz. Sizlerden hizmetlerin devamı için destek  bekliyoruz. Cumhur İttifakı gereği de Antalya Büyükşehir adayımız da Menderes  Türel'dir."

Açılışa, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Valisi Münir Karaloğlu,  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya AK Parti  Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik ile MHP  Milletvekili Abdurrahman Başkan ve partililer katıldı.