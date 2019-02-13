Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

AK Parti ve MHP kurmayları, yerel seçimlerde yapılacak iş birliği çalışmaları kapsamında ortak liste formülü üzerinde yoğunlaştı. Aday çekilen yerlerde çekilen adayın belediye başkan yardımcısı olması formülü üzerinde duruluyor. 30 Büyükşehirde Cumhur İttifakı kapsamında iş birliği yapacak olan AK Parti ve MHP kurmayları, liderlerin memleketleri hariç 49 ili yeniden değerlendirmeye aldı. Kurmaylar, söz konusu illeri gözden geçirirken, belediye meclis üyelikleri için de çalışmalarına devam ediyor. Daha önce oy oranları belli olmayacağı gerekçesiyle vazgeçilen ortak liste formülü, teşkilatlardan gelen yoğun talep üzerine her iki parti tarafından yeniden gündeme aldı.

İLLER DE MASADA

Bu kapsamda, Millet İttifakı’na karşı belediye meclis üyeliklerinde çoğunluğu elde etmek ve daha çok belediye meclis üyesi çıkarmak için bazı illerde ortak liste çıkarmayı planladığı belirtiliyor. O illerde hangi parti güçlü ise diğer partinin güçlü olan partinin listesinden seçime girmesi değerlendiriliyor. Mutabakat sağlanması halinde bazı illerde de ortak liste hazırlanacağı ifade ediliyor.

Yapılan çalışmalarda, ittifak yapılacak illerde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasi kombin modelinin esas alınacağı belirtiliyor. Aday çekilen yerlerde diğer partinin adayının belediye başkan yardımcısı yapılması da formüller arasında.

KOMİSYONLAR MESAİDE

MYK toplantısı öncesinde Seçim İşleri İnceleme ve Onaylama Komisyonu Başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, meclis üyelikleri konusunda AK Parti’nin hassasiyetlerini bir kez daha hatırlattığı öğrenildi. Komisyon başkanları dün görevli oldukları illerde meclis üyelikleri listeleri için mesaiye başladı. Genel merkezde oluşturulan ekipler listelere son şeklini vermek için illere gitmeye başladı.

Cumhur İttifakı’nın aday listelerinin düzeltme payı dikkate alınarak YSK’ya 2 gün önce sunulacağı ifade edildi.