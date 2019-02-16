Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Aday belirleme sürecinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğu’nun keyfi tutumu sebebiyle yoğun tartışmalar ve istifalarla sarsılan CHP’de, küskünler tek tek DSP’ye geçiyor. Kopuşun fitilini partinin sembol isimlerinden Mustafa Sarıgül yaktı. Şişli’den aday gösterilmeyince CHP’den istifa ederek DSP’ye geçen Sarıgül’ü Marmaris’te üç dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Ali Acar takip etti. Bin 600 üye ile birlikte CHP’den istifa eden Acar “Genel Merkeze ders vermek boynumuzun borcu” diyerek DSP’den adaylığını açıkladı.

HANDAN TOPRAK DA BIRAKTI

İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak da CHP’den aday yapılmayınca istifasını sundu. Avcılar’ı AK Parti’ye bırakmamak için DSP’den aday olduğunu bildiren Toprak, bir hafta önce parti değişikliği için “İddiaların hepsi asılsızdır. Böyle bir düşüncem de, kararım da yoktur” demişti.

CHP’den Gaziantep Belediye Başkan adayı olmak isteyen ancak Parti Meclisi’nden onay alamayan eski HDP milletvekili Celâl Doğan da DSP’yi tercih eden isimler arasına katıldı.

İzmir’de de CHP’den aday gösterilmeyen isimlerin bazıları DSP’nin yolunu tuttu. Buca’da İsmail Bekiroğlu’nun ardından CHP’nin aday çıkarmayacağı ilçelerden Kiraz’da Salim Özkarakaş ile Tire’de Belediye Başkanı Tayfur Çiçek partilerinden istifa ederek, DSP’den aday oldular.

CHP’deki istifa furyasına Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar da katıldı. Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Hazinedar’ın, DSP’ye geçeceği tahmin ediliyor.

CHP’nin Kırklareli’den aday göstermediği mevcut başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu ise bağımsız aday olacağını açıkladı. Yine aday gösterilmeyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un seçime Demokrat Parti’den gireceği öğrenildi.

HİZİPÇİLER SOLCULARI TASFİYE EDİYOR

Aday belirleme sürecinde krizler ve istifalarla boğuşan CHP’deki huzursuzluk devam ediyor. Siverek’te Mehmet Fatih Bucak’ın, Maltepe’de adı yolsuzlukla anılan Ali Kılıç’ın adaylığına yönelik tepkiler sürerken, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’den sürpriz bir çıkış geldi. Böke, 12 milletvekiliyle Parti Meclisi (PM) toplantısına gideceklerini açıkladı. CHP PM üyesi Erdal Aksünger de Böke’ye destek çıktı. Aksünger, “Vicdanların kanadığı yerleri değiştirmek için son 3 gün. Gelin onur, gurur ve yenilmişlik duygusuna kapılmadan, düzeltmek için olağanüstü toplanalım. Adalet, liyakat ve vicdan hiç öksüz kalmamalı” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise aday gösterdiği isimlerin değişmemesi için 19 Şubat’a kadar PM’yi toplamamak için direndiği belirtiliyor.

CANPOLAT ÇOK SERT

Bu arada CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpola da “Partide cumhuriyetçi, halkçı ve gerçek sol değerlere bağlı olan kesim tasfiye ediliyor, dışlanıyor” diye açıklama yaptı. Canpolat “İstanbul'da hizipçi ve dar kadrocu bir yapı oluşmaya başladı. İl yönetimi Bostancı Gösteri Merkezi'nden hâlâ çıkamamış halde. Oradaki atmosferle devam ediyorlar icraatlarına ama dağılmış bir görüntü veriyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP’ye verdiğiniz oy FETÖ’ye giderCHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, ana muhalefet partisini topa tuttu. DSP’den Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı olan ve CHP’nin önemli isimleri arasında yer alan Sapan, CHP’nin birileri tarafından çizgisinden saptırıldığını söyledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın FETÖ’nün sözde belediyeler imamı olduğu iddiasıyla cezaevinde bulunan Erkan Karaarslan ile iş yaptığını öne süren Sapan, şöyle konuştu: FETÖ ile iş tutan adam CHP’li olur mu? Şu anki CHP organik CHP değil. Bunlara oy vermeyin. Burada Ümit Uysal’a oy veren FETÖ’ye oy vermiş olur. Bunlara bu tokadı atmamız lazım ki yeni CHP eski düzene gelsin. Bu CHP’ye oy verirseniz FETÖ’ye oy verirsiniz.