Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, partisince Nevşehir Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç'ı seçmenlere emanet ettiğini belirterek, AK Partililerle omuz omuza olduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ihanet odaklarının karşısında bulunduğu ifade eden Bahçeli, "Nevşehir'deki AK Partili kardeşlerimle omuz omuzayız, onlarla ayrımız gayrımız yoktur. İstikamet ve irademiz birdir. Çünkü Cumhur İttifakı'yız, çünkü biz zilletin hasmıyız, ihanetin can düşmanıyız. Biz Hacı Bektaş Veli hazretlerinin öğüt ve ilkeleri ile yürüyoruz. Bir olmak, iri olmak, diri olmak için Cumhur İttifakı diyoruz. Birlikten kuvvet doğar, birliğe hiçbir muasır güç dayanamaz. Kaldı ki zillet ittifakı pusuya yatalı çok olmuştur. Zillet ittifakının rehavet ve zaafımızı kolladığı gün gibi açıktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, güney sınırları boyunca kurulmak istenen sözde Kürt devletine tahammülü olmadığını vurgulayan Bahçeli, CHP ve İYİ Parti ile hareket eden partilerin Türkiye'nin bölünmesine yönelik senaryo hazırlayan güçlerin esiri konumuna düştüğünü savundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Anımız birdir, adımız birdir, doğudan batıya, kuzeyden güneye tek ses, tek nefes, bükülmez bileğiz. Nitekim biz Türk milletiyiz, biz Nevşehir'iz. Zillet İttifakı bunu kabullenmiyor. Türkiye'nin diriliş ruhundan ödü kopuyor. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oluyor. İşleri güçleri fitne, fesat. Yatıyorlar kalkıyorlar iftira atıp yalan söylüyorlar. Çünkü mensubiyet bunalımına düşmüşler. Çünkü kimlik krizine girmişler. Çünkü kök sorunu yaşıyorlar. CHP, İP, HDP, SP, ÖDP zillette buluşmuş, zillet ile bütünleşmiş. Türkiye üzerinde bölünme senaryoları yazanların esiri olmuşlardır.

CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır. Hatta, güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bir terör devletine tahammülümüz asla yoktur. Bunca şehidi niye verdik, bunca yıldır niye terörizm ile mücadele ettik."

"Biz Cumhur ittifakıyız." diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türkiye'nin kaderi olarak gördüklerini, Türkiye'yi yaşatma konusunda yeminli olduklarını söyledi.

Bahçeli, Kürt kökenli vatandaşlarla hiçbir sorunlarının olmadığını, Kürt kökenli vatandaşların teröre, bölünmeye, parçalanmaya onay vermeyeceğini vurguladı.

"Zillete düşmeyin, gelin el ele verelim"

CHP ve İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen seçmene de seslenen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Geleceğimizi ay yıldızlı al bayrağın altında görüyoruz. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim, teröre, bölünmeye, dağılmaya ve parçalanmaya umut bağlamaz, göz kırpmaz, onay vermez. Aksini düşünen varsa bilsin ki tescilli vatan hainidir. Kürdistan ihanetine ortak olan, ses çıkarmayan, tepki vermeyen CHP'yi sandığa gömecek misiniz? HDP'nin uzatmalı, nazlı ve yörüngesi kayık işbirlikçisi İP'e Nevşehir'in gücünü gösterecek misiniz? Kılıçdaroğlu bu evetleri duysun, bu evetleri iyi yorumlasın. İP'in yönetimi bu evetlere kulak kabartsın, titreyip kendine gelsin. Bölünmede hayır yoktur. CHP'ye oy veren kardeşlerim, tehdidi görün, tehlikeyi fark edin, zillete düşmeyin, gelin el ele verelim. İP'e oy veren kardeşlerim, zulmeti fark edin, zalimleri tanıyın, zilleti dışlayın, gelin güç birliği yapalım. Ortak kaderimiz Türk vatanıdır. Ortak paydamız Türk milleti sevgisidir. Ortak geleceğimiz Türkiye'nin istikbalidir. Bu nedenle 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. "

Cumhur İttifakı'nın kardeşlik ağı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Cumhur, zilletin düşmanı, bölünme ve ayrışmanın karşı kutbudur. Cumhur İttifakı, halisane duygularla örülmüş bir kardeşlik ağıdır. Yurdumuzun her köşesini santim santim kucaklayan inanç bağıdır." ifadesini kullandı.

"Atatürk'ün partisi, terör örgütlerinin sığınağı haline gelmiştir"

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Kuvayı Milliye ruhuna sahip olduğunu, sağduyu ile bu tarihi ittifakın devam ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı, cumhuriyetin kuruluş değerlerinden, yerli ve milli istikametten uzaklara savrulmuştur. Milletten alamadığı desteği zilletin şeametiyle ikame etmeye kalkmıştır. 'PKK/YPG Türkiye'ye saldırmaz' diyecek kadar gözüne perde inmiş, şuuruna karanlık fikirler sinmiştir. CHP Genel Başkanı PKK, PYD, YPG'yi masum gösterecek kadar şirazesinden çıkmıştır. Atatürk'ün partisi terör örgütlerinin sığınağı ve saldırı üssü haline gelmiştir. PKK'nın oylarına talip olduklarını söyleyecek kadar çirkefe bulanmışlardır. CHP'ye oyunu ve gönlünü veren her kardeşim bu çürümeye bir son vermeli, bu ayarsız gidişata bir 'dur' demelidir. CHP işgalden kurtarılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad edilmelidir."

Terör unsurlarının, 31 Mart'ta yapılacak seçimler sayesinde belediyelere yuvalanmak amacında olduğunu ileri süren Bahçeli, "CHP, HDP, İP arasında kurulan şer üçgeni, ibretlik kucaklaşmalara sahne olmaktadır. FETÖ bunların yanında, PYD ve YPG ise tam arkalarındadır. Hepsi birden zulmün ve zilletin şemsiyesi altında buluşmuştur. Hedefleri 31 Mart 2019 seçimlerinde belediyelerin içerisine yuvalanmaktır. Amaçları Türkiye'yi kaosa sürüklemek, kaleyi içeriden düşürmektir." diye konuştu.

Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin teröristlere karşı set olduğunu, işgal girişimini önlediğini, Yenikapı ruhuyla filizlenen diriliş şuurunun ise birlik ve beraberlik atmosferi oluşturduğunu sözlerine ekledi.