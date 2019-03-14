Bahçeli, partisince Nevşehir Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde  yaptığı konuşmada, MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç'ı  seçmenlere emanet ettiğini belirterek, AK Partililerle omuz omuza olduklarını  söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ihanet odaklarının karşısında bulunduğu ifade eden  Bahçeli, "Nevşehir'deki AK Partili kardeşlerimle omuz omuzayız, onlarla ayrımız  gayrımız yoktur. İstikamet ve irademiz birdir. Çünkü Cumhur İttifakı'yız, çünkü  biz zilletin hasmıyız, ihanetin can düşmanıyız. Biz Hacı Bektaş Veli  hazretlerinin öğüt ve ilkeleri ile yürüyoruz. Bir olmak, iri olmak, diri olmak  için Cumhur İttifakı diyoruz. Birlikten kuvvet doğar, birliğe hiçbir muasır güç  dayanamaz. Kaldı ki zillet ittifakı pusuya yatalı çok olmuştur. Zillet  ittifakının rehavet ve zaafımızı kolladığı gün gibi açıktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, güney sınırları boyunca kurulmak istenen sözde Kürt  devletine tahammülü olmadığını vurgulayan Bahçeli, CHP ve İYİ Parti ile hareket  eden partilerin Türkiye'nin bölünmesine yönelik senaryo hazırlayan güçlerin esiri  konumuna düştüğünü savundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Anımız birdir, adımız birdir, doğudan batıya, kuzeyden güneye tek  ses, tek nefes, bükülmez bileğiz. Nitekim biz Türk milletiyiz, biz Nevşehir'iz.  Zillet İttifakı bunu kabullenmiyor. Türkiye'nin diriliş ruhundan ödü kopuyor.  Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oluyor. İşleri güçleri fitne, fesat.  Yatıyorlar kalkıyorlar iftira atıp yalan söylüyorlar. Çünkü mensubiyet bunalımına  düşmüşler. Çünkü kimlik krizine girmişler. Çünkü kök sorunu yaşıyorlar. CHP, İP,  HDP, SP, ÖDP zillette buluşmuş, zillet ile bütünleşmiş. Türkiye üzerinde bölünme  senaryoları yazanların esiri olmuşlardır.

CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK  Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç  kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan  demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan  yoktur, olmamıştır, olamayacaktır. Hatta, güney sınırlarımız boyunca kurulmak  istenen bir terör devletine tahammülümüz asla yoktur. Bunca şehidi niye verdik,  bunca yıldır niye terörizm ile mücadele ettik."

"Biz Cumhur ittifakıyız." diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi'ni Türkiye'nin kaderi olarak gördüklerini, Türkiye'yi yaşatma konusunda  yeminli olduklarını söyledi.

Bahçeli, Kürt kökenli vatandaşlarla hiçbir sorunlarının olmadığını,  Kürt kökenli vatandaşların teröre, bölünmeye, parçalanmaya onay vermeyeceğini  vurguladı.

"Zillete düşmeyin, gelin el ele verelim"

CHP ve İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen seçmene de seslenen Bahçeli,  şunları kaydetti:

"Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır. Biz hep birlikte  Türkiye'yiz. Geleceğimizi ay yıldızlı al bayrağın altında görüyoruz. Hiçbir Kürt  kökenli kardeşim, teröre, bölünmeye, dağılmaya ve parçalanmaya umut bağlamaz, göz  kırpmaz, onay vermez. Aksini düşünen varsa bilsin ki tescilli vatan hainidir.  Kürdistan ihanetine ortak olan, ses çıkarmayan, tepki vermeyen CHP'yi sandığa  gömecek misiniz? HDP'nin uzatmalı, nazlı ve yörüngesi kayık işbirlikçisi İP'e  Nevşehir'in gücünü gösterecek misiniz? Kılıçdaroğlu bu evetleri duysun, bu  evetleri iyi yorumlasın. İP'in yönetimi bu evetlere kulak kabartsın, titreyip  kendine gelsin. Bölünmede hayır yoktur. CHP'ye oy veren kardeşlerim, tehdidi  görün, tehlikeyi fark edin, zillete düşmeyin, gelin el ele verelim. İP'e oy veren  kardeşlerim, zulmeti fark edin, zalimleri tanıyın, zilleti dışlayın, gelin güç  birliği yapalım. Ortak kaderimiz Türk vatanıdır. Ortak paydamız Türk milleti  sevgisidir. Ortak geleceğimiz Türkiye'nin istikbalidir. Bu nedenle 31 Mart  seçimleri bir beka seçimidir. "

Cumhur İttifakı'nın kardeşlik ağı olduğunu dile getiren Bahçeli,  "Cumhur, zilletin düşmanı, bölünme ve ayrışmanın karşı kutbudur. Cumhur İttifakı,  halisane duygularla örülmüş bir kardeşlik ağıdır. Yurdumuzun her köşesini santim  santim kucaklayan inanç bağıdır." ifadesini kullandı.

"Atatürk'ün partisi, terör örgütlerinin sığınağı haline gelmiştir"

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Kuvayı Milliye ruhuna sahip olduğunu,  sağduyu ile bu tarihi ittifakın devam ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, sözlerini  şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı, cumhuriyetin kuruluş değerlerinden, yerli ve milli  istikametten uzaklara savrulmuştur. Milletten alamadığı desteği zilletin  şeametiyle ikame etmeye kalkmıştır. 'PKK/YPG Türkiye'ye saldırmaz' diyecek kadar  gözüne perde inmiş, şuuruna karanlık fikirler sinmiştir. CHP Genel Başkanı PKK,  PYD, YPG'yi masum gösterecek kadar şirazesinden çıkmıştır.  Atatürk'ün partisi  terör örgütlerinin sığınağı ve saldırı üssü haline gelmiştir. PKK'nın oylarına  talip olduklarını söyleyecek kadar çirkefe bulanmışlardır.  CHP'ye oyunu ve  gönlünü veren her kardeşim bu çürümeye bir son vermeli, bu ayarsız gidişata bir  'dur' demelidir. CHP işgalden kurtarılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad  edilmelidir."

Terör unsurlarının, 31 Mart'ta yapılacak seçimler sayesinde  belediyelere yuvalanmak amacında olduğunu ileri süren Bahçeli, "CHP, HDP, İP  arasında kurulan şer üçgeni, ibretlik kucaklaşmalara sahne olmaktadır. FETÖ  bunların yanında, PYD ve YPG ise tam arkalarındadır. Hepsi birden zulmün ve  zilletin şemsiyesi altında buluşmuştur. Hedefleri 31 Mart 2019 seçimlerinde  belediyelerin içerisine yuvalanmaktır. Amaçları Türkiye'yi kaosa sürüklemek,  kaleyi içeriden düşürmektir." diye konuştu.

Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin teröristlere karşı  set olduğunu, işgal girişimini önlediğini, Yenikapı ruhuyla filizlenen diriliş  şuurunun ise birlik ve beraberlik atmosferi oluşturduğunu sözlerine ekledi.