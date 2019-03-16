Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerde batı illerinde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi adaylarıyla ittifak yapan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, aday çıkarmama kararı aldı. Ancak seçmen tepkisinden çekinen CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi meydanlarda HDP ile iş birliğini dile getirmekten kaçınıyor. Bu durum ise Kandil’in sözcüsü HDP’de büyük rahatsızlığa yol açtı. İstanbul ve Ankara’da CHP adaylarını destekleyen HDP’nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu uyardı. Temelli “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oyları ile seçilecektir. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyu ile seçilecektir” ifadelerini kullandı. Temelli, daha önce de “Biz Kürdistan’da kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” diyerek Millet İttifakı ile yaptıkları iş birliğini açık etmişti.