Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya ve Amasya mitinglerinde halka seslenen Erdoğan “Milletimize tepeden bakan gurur abideleri, kibirli davrananlar var ya, ulaşılmaz olan, efendilik yapmaya kalkan hiç kimsenin bizimle yol yürümesi mümkün değildir. AK Parti’nin içerisinde de bunlar yer alamaz, peyderpey tasfiye olur” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, şu mesajları verdi:

“Şimdi içlerinde bir tanesi var, yakışmaz ya, güya hanımefendi. Bu biliyorsunuz, hani bir ara bir ‘Yurt Konseyi’ diye bir şey çıkardılar. O da onun temsilcisi. ‘Ayın 15’inden sonra başbakan olacağım’ dedi. Oldu mu? Dur bakalım, şu anda senin iyi günlerin, iyi. Sen Tayyip Erdoğan’a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceğim. Asıl fatura sana kesilecek. Bu Yurt Konseyi hikayen, başbakan, öbür tarafta Tayyip Erdoğan’a bu iftira. Bir cumhurbaşkanına sen böyle bir iftirayı atamazsın. Ben halkıma nasıl ‘terörist’ derim. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ve Denizli gibi yerde bunu söylediğimi söylüyor, Aydın’da bunu söylediğimi söylüyor. Şimdi korku bacayı sardı. Ama bu Yurt Konseyi mensubuymuş, oradan yırtarmış işi. Bu ülkede adalet var. Gereken hesabı da vereceksin. Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal, o milletvekilliğine güveniyor. Ama onunla ilgili çalışmaları da ben yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarıma yaptırtıyorum. Neden? Bu ülkede, bizler bir hukuk devleti ilkesine saygısız davranan, teröristlerle el ele, omuz omuza yürüyenlere, ‘hadi yürüyün’ diyemeyiz. Kalkıp da YPG’yi savunanı, biz yanımızda, bu ülkede tutamayız. ‘YPG bize mi saldıracak?’ diyor. Saldırıyor ya senin gözün var, görmüyorsun. Saldırıyor. Bunlara gereken dersler de verilecek. İnşallah seçimden sonra, bir tarafta parlamento ve bir tarafta da inşallah bu ülkede yargıyla işin üzerine üzerine gideceğiz.”

TERÖRİZME ORTAK TAVIR ALALIM

Cumhurbaşkanı, ülkemize Viyana kuşatmasındaki hataları tekrarlatmak isteyenler olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

“Tarihin akışını değiştirebileceğimiz birtakım konuları bizi oyalayarak, dikkatimizi başka yerlere yönlendirerek çıkmaza sokmaya çalışıyorlar. Bu hesabın dışarıda olduğu gibi içeride de destekçileri bulunuyor. DEAŞ’ı kötü, PKK/PYD’yi cici gösterme çabalarının sonu yarın öbür gün dünyanın hiç umulmadık yerlerinde terörün baş göstermesi, can almasıdır. Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız başta olmak üzere, tüm dünyayı PKK/PYD terörü konusunda da ırkçı İslam düşmanı terör konusunda da ikaz ediyoruz. Gelin bu iş daha fazla dallanıp budaklanmadan tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim. DEAŞ’ı nasıl bitirdiysek, PKK/PYD’yi de ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. İşte o zaman dünya hepimiz için çok daha huzurlu, çok daha güvenli, çok daha yaşanılabilir bir yer haline gelecektir.”