Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400’lerin alımı konusunda net konuştu “Rusya ile yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Geri adım atmak gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil” dedi. Bayram namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları, tekrar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile görev alacaklar 23 Haziran’da. Bununla ilgili değerlendirmeniz var mı?” şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

“Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK’ya bu konudaki itirazı kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK’ye aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak bütün bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK’nin gerekse YSK’nın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır” dedi.

NE MECBURUZ NE MAHKÛMUZ

Cumhurbaşkanı, gazetecilerin S-400’lerle ilgili sorusu üzerine de şunları kaydetti: “Burada geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Biz Amerika’ya karşı teklifimizi de yaptık. Bunlardan bir tanesi, gelin heyetler oluşturalım bunlar çalışma yapsın. Bunun dışında bir başka adım da Biz Amerika’ya siz de bize Patriotlar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı. Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat S-400’ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Burada ‘kazan kazan’ esas olmalı. Bu olmadığı takdirde biz ABD’den herhangi bir şey almaya ne mecburuz ne mahkûmuz” diye konuştu.

DÜNYA LİDERLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamed Âl-Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emîri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el-Sabah, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşen Erdoğan, bayram tebriğinde bulundu.