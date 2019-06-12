Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bağcılar’da İSTOÇ esnafı ile buluştu. “Bölücülerle, teröristlerle asla yol yürümeyiz” diyen Yıldırım “PKK ve FETÖ’cü bölücülerle iş yapmayız. Bu kadar açık. 15 Temmuz gecesi genç fidanları, sivil kardeşlerimizi şehit eden alçak örgütlerle bizim işimiz olmaz. Bizim işimiz sizlerle İSTOÇ ile” dedi. Binali Yıldırım “İnşallah bu Pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız” diye konuştu. Bu sırada vatandaşlardan birinin “Başkan’ım İsmail Küçükkaya taraf” diye bağırması üzerine Yıldırım “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak başımız dik” diye konuştu. Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Twitter’dan yaptığı açıklamalara dair “Sayın Bahçeli, mitili istanbul’a attı. Ayın 23’üne kadar Cumhur İttifakı adayı için, benim için bütün teşkilatı ile çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında herhangi bir faaliyeti yok” ifadelerini kullandı.

YORUMA İHTİYAÇ YOK

Yıldırım, Diyarbakır’da söylediği “Kürdistan” sözleri ile ilgili ise “Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet öncesi bu bölgelerde Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığı için büyük mücadele başlattı” dedi.