Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Mursi, zalim Sisi tarafından devrilmiş ve hapse atılmıştır. Kendisiyle hem cumhurbaşkanı seçilmeden önce hem de seçildikten sonra yakın dostluğumuz oldu. Darbe mahkemelerinden yargılanan ve idam cezasına çarptırılan merhum Mursi'nin yine mahkeme salonunda son nefesini vermiş olması kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür.

- Merhum Mursi'yi son nefesine kadar yürüttüğü onurlu mücadele ile hatırlayacağız.

Onun oturduğu masada asla oturmam dedim. Zira bizim zalimlerle bu noktada hele hele kardeşlik seviyesinde farklı dayanışmamızın olduğu Mursi ile, onun katili durumunda olan kişi ile bir araya gelmemiz mümkün değildir.

Bizim gözümüzde Mursi, inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir.

Tarih onu cezaevine atıp idamla tehdit eden zalimleri unutmayacaktır. Bu vesile ile Mursi'ye Allah'tan rahmet, Mısır halkın ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Cihannüma ailesi ile birlikte olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Rahmetli Cahit Zarifoğlu ne güzel söylemiş: "Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı bir davası..."

Bugün aramızda karşılığını sadece Mevla'dan bekleyerek halkı için çile çekmiş kardeşlerim bulunuyor.

Allah bizi devlete millete ümmete hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim bugünkü toplantımızın teması ile 94 ruhu ile büyük buluşma olarak adlandırılması manidardır. 94 tarihi siyasi tarihimiz açısından önemli dönüm noktalarından biridir.

Toplam 28 ilin belediye başkanlığını kazandık. Her iki seçimde de tarihi bir seçim zaferine imza attık. Adaylık sürecimizden, kampanyamıza kadar pek çok sıkıntı ile karşılaştık.

İman varsa imkan da vardır diyerek her türlü zorluğa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Hiç kimseyi ötekileştirmedik, görünüşü, inancı, meşrebi ne olursa olsun kimseyi dışlamadık.

İstanbullu kardeşlerimizin her birine, İstanbul'un her köşesine ulaşmanın peşinde olduk.

Milletimizin verilen mücadeleyi nasıl sahiplendiğini anlatmak bakımından bir anektodu paylaşmak istiyorum. Sene 1994... Seçim çalışmalarımız için semt semt sokak sokak dolaşıyoruz. İnsanımızla kucaklaşıyoruz. Ama birilerinin kucaklaştığı gibi değil ha... Bizimki farklı. İstanbul'un bir ilçesinde esnaf ziyareti yaptığımız sırada elime bilezikleri bıraktıktan sonra şöyle dedi: Bunları annem size gönderdi. Seçildikten sonra sakın bize unutmasın dedi. Sözünü bitirince de bizim tepki vermemize fırsat vermeyen yanımızdan uzaklaştı. 1994 ruhunu en iyi anlatan, zafere taşıyan maneviyatı anlatan olaylardan birisi işte budur