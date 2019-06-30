Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

31 Mart yerel seçimlerinde belediye sayısını artıran CHP, yenilenen İstanbul seçimlerinde de başarı elde edince, 2008 yılında kabul edilen parti programının değiştirilmesi gündeme geldi. 10 yıldan fazla süredir yürürlükte olan parti programının güncellenmesiyle ‘yüzde 25 kemikleşmiş CHP seçmeninin’ dışındaki kitlelere açılma stratejisi izlenecek. Bu Kapsamda Kılıçdaroğlu, 2008’de Genel Başkanı Deniz Baykal öncülüğünde yenilenen “Çağdaş Türkiye İçin Değişim” başlıklı parti programının değiştirilmesi ve “dünyadaki çağdaş sosyal demokrat partilerin örnek alınacağı” yeni bir programın yazılması doğrultusunda kurmaylarına talimat verdiği belirtildi.