Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri Bahçeli, hükûmet sistemi tartışmasını yeni baştan açmanın ne ülkeye, ne millete, ne de demokrasiye hiçbir yararının olmayacağını belirterek, şunları kaydetti: Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir. Parlamenter sistemle daha fazla mesafe alamayacağımız 15 Temmuz’da belli olmuştu. Türk tarihi olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi keyfî olarak kurulmadı. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçiş sürecinde var olan uyum sorunlarının aşılması kaçınılmazdır. Bu gerçeğe rağmen, sistem tartışmasını yeni baştan açmanın hiçbir yararı olmayacaktır.

NEVROTİK BİR VAKA

CHP ile yanında yöresinde hizalanan icazetli partiler yeni hükûmet sistemini hedef tahtası haline getirmişlerdir. Bu çevrelerin, son bir yıllık geçmişin bütün olumsuzluklarını yeni sisteme yükleme teşebbüsleri zekâ özründen ziyade akıl eksikliği, ahlak zayıflığıdır. Koalisyonlar dönemine geri mi dönülsün? CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı’nın partisiyle olan bağını sorgulayarak ‘Tarafsızlık referandumuna hazırız’ diyor. Türkiye durup durup referandum mu yapacak? CHP Genel Başkanı’nın tarafsızlık çağrısı, referandum önerisi bize göre nevrotik bir vaka, tedavisi aciliyet arz eden tükenmişlik sendromudur. Bilinmelidir ki, CHP’den hiçbir halt olmayacaktır.

MHP’NİN RIZASI YOKTUR

Türkiye’nin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’dir. AK Partili bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanlığı Sisteminin eğer varsa aksayan yönleriyle ilgili kendi aralarında değerlendirme yapmaları tabiidir, ne var ki bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP’nin değirmenine su taşıyacaktır ve yanlıştır. MHP’nin buna rızası ve onayı yoktur.

SİYASET BORSASI HAREKETLENDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden hemen sonra siyaset borsasının hareketlendiğini, ismi bayatlamış kişilerin yeni parti kurma iddialarının ortalığı çalkalandırdığını ifade etti. Bir dönem Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış isimlerin birden bire yüksek sesle konuşmaya, kamuoyu hazırlamaya başladıklarını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

Bunların eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde yer alan isimler olması garip ve tuhaf bir çelişki olarak karşımızdadır. ‘Ya yeni bir hâl ya da izmihlal’ diyen zatın, ‘bugün susma vakti değil’ çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibarıyla oldukça manidardır. Bugüne kadar sanki hiç konuşmamış, yıllarca susma orucu tutmuş birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur. Türkiye’nin yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Niyet sahipleri bilmiyor ve görmüyorlarsa ikazen kendilerine hatırlatayım; sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Nasıl olsa siyaset mezarlığına bir yenisinin daha ilave edilmesi önemsiz bir ayrıntı olacaktır.

SEÇİM 2023 YILINDA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin “Önümüzde seçimsiz geçecek dört yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin kökleşmesi ve güçlenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Diğer yandan erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023’e kadar kapanmıştır” dedi.

DURUŞU TAKDİRE ŞAYAN

Devlet Bahçeli, S-400 hava savunma sistemi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavizsiz duruşunun takdire şayan olduğunu belirterek “Erdoğan’ın, ABD Başkanı’nın yaptırımlar konusuna açıklık getirdiğini söylemesi, böyle bir şeyin olmayacağını duyurması çok olumludur. Bize göre ABD Başkanı’nın tutumu umut verici olsa da tedbiri elden bırakmamak, her seçeneğe hazır olmak şarttır” dedi.