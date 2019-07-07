Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında partisinin milletvekilleri ile bir araya geldi. Yaklaşık 4 saatlik toplantının ardından kameralar karşısına geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Yapılan toplantının bir AK Parti geleneği olduğunu vurgulayan Çelik şunları söyledi: Bu toplantıya Marmara bölgesi 9 ilin milletvekillerimiz katıldı. Kış dönemi çalışmaları biterken milletvekillerimizle bir araya gelip daha küçük gruplar halinde geçmişte yaptığımız gibi bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Çarşamba ve perşembe son grupları yaparak tüm milletvekillerimizle görüşeceğiz. Sonbahara doğru Kızılcahamam kampımızı gerçekleştireceğiz. Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz dönemle ilgili, seçim konuları ile ilgili iç politika ve dış politika ile ilgili kısa bir değerlendirme yapıyor. Daha çok milletvekillerimize zaman ayırmak istiyor. Toplantı ile ilgili çıkan haberlerin yüzde 90’a yakının burada konuşulmayan şeyler olduğun söyleyebilirim. Bu toplantıya MYK ve MKYK üyelerimiz bulunmuyor. Bunun sebebi de Sayın Cumhurbaşkanı’mız zaten bu üyelerle düzenli olarak bir raya geliyorlar. Burada sadece milletvekillerimizin görüşü alınıyor.

SİSTEM TARTIŞMALARI: Son grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bu sistemin birinci yılında ölçülmesi ile ilgili olarak talimat verdiklerini söyledi. Bunu muhalefet partileri sanki Cumhurbaşkanı Hükûmet Sistemi’nin kendisi gözden geçiriliyormuş gibi algılıyor. Buna arkadaşlarımız cevap verdiler. Hayatın icabı gereği bu. Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokraside çeşitli noktalarda uyum sorunu var ise bu tespit edilecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp bunun bir röntgeni çekilecek. Önemli olan sistemin hızlı ilerlemesi. İlk iktidara geldiğimizde de önümüze bir karne koymuştuk. ‘Şu işleri şu zaman gerçekleştireceğiz’ diye. Sistemin birinci yılına geldiğimiz çeşitli noktalarda tıkanıklık, yavaş işleyen noktalar varsa bunlara nasıl müdahale edilir ile ilgili bir çalışma yapılacak. Bu sistem milletin kararıyla hayata geçmiştir. Sistemin tartışması rejim tartışma ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir değişikliğe herkesin saygı durması gerekir. Millî iradeye saygı duyanların, bu sistem değişikliğini de saygıyla karşılaması gerekir.

S-400 ELEŞTİRİLERİ: Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir. Dışarıdaki yorumları muhalefet partileri içeriye tercüme ederek, orijinal bir fikir gibi sunuyor. Türkiye’nin ciddi bir şekilde güvenlik ile ilgili herhangi bir açığının olmaması gerekir. Hava savunma sistemimiz güçlendirilmesi millî güvenliğimizin gereğidir. Türkiye bu sistem almışsa bunu kullanacaktır. Bunun parasını ödemişse kullanacaktır. Suriye ve Irak kaynaklı tehditler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler bunu gerektiriyor. Batılı müttefiklerimizin de şuna dikkat etmesi gerekir. Türkiye’nin sınırları aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO’nun sınırlarıdır.

SAYILI GÜNLER KALDI

Türkiye sınırlarının korunması demek aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO sınırlarının da korunması demektir. Bu müttefiklerimizin bize destek vermesi gereken bir konudur. S-400’lerin teslimatının ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili bir soruya Çelik “Çok kısa günler haftalar sayılı. Açıklamalar temmuz diye yapılıyordu. Yer konusu değerlendiriliyor. En uygun yer neresi olur. Millî Savunma Bakanlığımızın bir arzları vardı Sayın Cumhurbaşkanı’mıza. Bu değerlendirme yapıldıktan sonra Türkiye’nin ihtiyacını maksimum şeklide karşılayacak şekilde konuşlandırılacaktır” diye cevap verdi.

BAŞKANLARA İSTANBUL MESAİSİ

Partisinin Marmara milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, İstanbul’daki belediye başkanlarıyla da basına kapalı bir buluşma gerçekleştirdi. Başkanlarla görüşmenin ana konusu İstanbul seçimleriydi.