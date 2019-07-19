Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karataş, “Kamuoyunun bildiği üzere Veteriner Hekimlik yapıyorum ve işlerimin yoğunluğu nedeniyle görevimden ayrılmak istediğimi Partimizin genel başkanlığına da ilettim. Görevimden ayrıldığımı kamuoyu ile paylaşırken İYİ Partinin bir neferi olarak her zaman İYİ’lerin yanında olmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim” dedi.