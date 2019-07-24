Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, kabine değişikliği ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tayin edilmesi iddiasıyla ilgili sorulara ise şöyle cevap verdi: Sayın Cumhurbaşkanı’mız bugünlerde Ankara dışında. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var ancak Cumhurbaşkanı’mız tatilde bile dinlenmez, çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettirir. Cumhurbaşkanı’mızın gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için milletimizin refahı için, meselelerin çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok.