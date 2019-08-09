Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, güvenli bölgenin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Müşterek Hareket Merkezinin kurulmasını müteakiben güvenli bölge Türkiye’nin haklı ve meşru taleplerine göre tesis edilmelidir” dedi. MHP Lideri Bahçeli, dün partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında özetle şunları kaydetti:

30 ila 35 kilometrelik bir derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye’yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır. Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde kurulması düşünülen güvenli bölgeye ilişkin yapılan müzakerelerde Müşterek Hareket Merkezinin en kısa sürede Türkiye’de kurulması konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Bu konuda mutabık kalınması memnuniyet vericidir.

Temennimiz yeni bir oyalama sürecine tevessül edilmemesidir. Müşterek Hareket Merkezinin kurulmasını müteakiben güvenli bölge Türkiye’nin haklı ve meşru taleplerine göre tesis edilmelidir. ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir. Bu ülkenin PKK/YPG’yi kanatlarının altına alarak ulaşacağı hiçbir yer yoktur. Güvenli bölge kurulmasıyla ilgili iddia edilen müspet gelişmeler ABD’nin lütfu değildir. Yanı başımızda terör devleti kurmayı aklından geçirenler unutmasınlar ki, son nefesimize, son neferimize kadar direniriz, alayının aklını alır, heveslerini kursaklarında bırakırız. ABD, Türkiye’yi anlamalı, sevmiyorsa da saygı duymalıdır.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli şunları kaydetti:

(Güvenli bölgenin yönetiminin ortak yürütülmesi) Merkezden yönetilmesinin mahsurlu bir tarafı yok. Ancak güvenli bölgenin birinci derece sorumlusu Türkiye’dir.

(Yine Çekiç Güç tecrübesi yaşanabilir mi?) Olacağını zannetmiyorum. Ülkemizde tecrübe, birikim yüksektir. Dostu, düşmanı bütün hatlarıyla bilen bir Türkiye vardır. Endişe edilecek bir durum yoktur.

(Ali Babacan’ın, partileşme sürecine girmesi) Allah hayırlı uğurlu etsin, 104’üncü parti olur.

Terör sevici akademisyenler için hak ihlali kararı veren AYM’yi eleştiren Bahçeli “İhanetin hakkı olmaz, affı olmaz, ihmali olamaz. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararıyla hakkın tabiatına zarar vermiştir” dedi.

AKŞENER'E: SON GÜLEN İYİ GÜLER...

“MHP’den bir vesile ve sebeple koparak İP’e katılan kardeşlerimi birliğe, beraberliğe, kucaklaşmaya davet etmiştim. Yaptığım çağrıya küstahça ve kahkahayla cevap verenler günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir. İP MHP’den intikam almak üzere kurulmuş hastalıklı siyasi bünyedir. İP Başkanı’nın ülkücülere haydut demesi tek kelimeyle kokuşmuşluktur. Bununla birlikte ülkücüye haydut demek şerefsizliktir.”

SIRA BAYBURT VE ERZİNCAN'DA

MHP lideri Bahçeli, teşekkür turlarına Kurban Bayramı’ndan sonra Erzincan ve Bayburt’la devam edecek. Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde belediye sayısının iki katına çıkmasının ardından MHP’li belediyelere 3T adını verdiği “teşekkür, takdir ve tebrik” ziyaretlerine başlamıştı. İlk olarak Söğüt’e giden MHP lideri, sırasıyla Kütahya, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bartın, Karaman ve Amasya’yı ziyaret etmişti. Bugüne kadar 3T gezilerinde kara yolunu tercih eden Bahçeli’nin bu defa uçakla gitmesi planlanıyor.