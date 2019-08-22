Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının ‘isabetli bir idari tasarrufla’ görevlerinden uzaklaştırıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Bu mücadelenin kesintisiz sürmesi yegâne arzumuzdur. Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmelidir. Bu belediyeler, yöre insanımızın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak yerine sözde eş başkanlık sistemiyle Kandil’e bağlanmışlar, ihanet ve melanete kucak açıp kuluçka vazifesi görmüşlerdir. Terör maşalarının mizansen şekilde belediye başkan adayı gösterilip tiyatro sahnesine çevrilen sandık marifetiyle seçilmeleri mızrağın çuvala sığmasına yetmemiş, yetişmemiştir.”

CHP’nin tutumunu da eleştiren Bahçeli, “CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuş, Kandil’in önüne yatmıştır. CHP, belediye araçlarıyla asfalta bomba döşeyen, tünel kazan, hendek açan, kanlı saldırıları provoke ve teşvik eden terörist yedekleriyle aynı çemberde, aynı çukurdadır. Bu tablo rezalettir, utanç vericidir. CHP Genel Başkanı’nın, ‘demokrasiden uzaklaşıldı’ isnadı, CHP’nin hilkat garibesi ve adamlık fukarası, üstelik özü gitmiş çöpü kalmış sözcüsünün ‘darbe’ iftirası aziz Atatürk’ün partisinin ne hallere düştüğünün ibret ve isyan ettirici delilidir” ifadelerini kullandı.