Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’daki ATO Congresium’da düzenlenen törene katılarak, partililere hitap etti. Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nu isim vermeden uyaran Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

∂ AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti’nin de vadesi dolmuş demektir.

∂ Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.

∂ AK Parti, bugün de inşallah yarın da hep dimdik ayakta olacaktır. Ama bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır.

∂ Bireysel çıkarını, grup veya cemaat taassubunu bu davanın önüne koyuyorsa, sadece 82 milyon Türk milletine değil kendi geleceğine de ihanet ediyor.

∂ Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmesin.

∂ (AK Parti kongre süreci): Partimize gönül vermiş herhangi bir kademede görev almış olanlardan başlayarak siyasete ve hizmete talip herkese bizim kapılarımız sonuna kadar açıktır ve açık kalacaktır. Hedef, kanaat önderleri kimlerse bunları seçip çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir.

∂ Cumhur İttifakını diri ve dik tutacağız.

∂ Doğu Akdeniz’de Fatih’imizle, Yavuz’umuzla, Barbaros Hayrettin’le oralardayız. İki sondaj, iki sismik araştırma gemimiz oralarda, ana muhalefetin başındaki bunları görmüyor. Bunları görmedin de bayrağımızı da mı görmedin?

∂ Dünkü Türkiye’yi masada da sahada da diledikleri gibi yönlendirebiliyor ve istedikleri dayatmayı yapabiliyorlardı. Şimdi masada da sahada da sözünü söyleyen ve bunun gereklerini cesaretle yaparak netice alabilen bir Türkiye var. Türkiye bu bakımdan dünyada birinci lige çıkmıştır.

∂ Tabii birinci lige çıkmak kadar orada kalmak ve en tepeye doğru yol almak da lazımdır. AK Parti olarak önümüzdeki gündem işte budur. 2011’de ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimizin gayesi işte budur. Dikkat ederseniz biz bu hedefleri ilan ettikten sonra başımıza gelmeyen kalmadı.

SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’ne de katıldı. Burada konuşan Erdoğan, terörle mücadele ve görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili şunları ifade etti:

Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağı sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz. Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız.

Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil’e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız. Halka değil de teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız. İspanya’dan Fransa’ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır, söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil, ülkemize olan husumetlerindendir. Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da hâlen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız.

Partiden 18’inci yıla özel marş

∂ ATO salonunda düzenlenen özel programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

∂ Etkinlikte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana geçen sürede yapılanlar ve yaşananlar bir sinevizyonla anlatıldı. AK Parti’nin 18’inci yaşına özel bestelenen “Gelecek Bizim Elbet” marşı da ilk kez katılımcıların beğenisine sunuldu.

∂ Programa AK Parti’nin kuruluş yıldönümü olan 14 Ağustos 2001’de doğan 18 yaşına basmış 18 genç de katıldı. Erdoğan, 18 genç ile bir araya gelerek fotoğraf çekildi.

∂ Cumhurbaşkanı, partinin 18 yılını anlatan “Zaman Tüneli” fotoğraf sergisini gezdi.

Putin davet etti, salı Moskova’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün telefonda görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Erdoğan’ın, Suriye rejiminin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insanî krize yol açtığını, çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye’nin millî güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği ifade edildi. Telefon görüşmesinde Putin’in Erdoğan’ı Rusya’ya davet ettiği, Cumhurbaşkanı’nın salı günü Moskova’ya gideceği öğrenildi. İki liderin masasında Suriye ve Libya’daki son gelişmeler olacak.