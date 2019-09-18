Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Menderes'le birlikte Zorlu ve Polatkan'ı rahmet ve minnetle andığını söyledi. Soylu "17 Eylül 1961’de Adnan Menderes ve arkadaşları Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir. Toplumun istisnasız bütün kesimleri, bu meseleyi böyle ifade edecek cesarete sahip oldukları zaman, bilmeliyiz ki; hiç kimse Türk demokrasisine, milletin iradesine, böyle bir taarruza bir daha meyledemeyeceklerdir. Etse bile milletimiz izin vermeyecektir. Eğer bu millet 15 Temmuz gecesi, darbecilerin uçaklarına, tanklarına karşı meydanlara inmiş, şehit olmuş, gazi olmuş, ülkenin istikrarına ve demokrasisine sahip çıkmışsa işte bunun sebebi şurada her yıl yaptığımız buluşmalar, darbecilere okuduğumuz lanetler, darbeye karşı oluşturduğumuz ortak demokrasi şuuru ve teyakkuzudur" diye konuştu.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarına çok büyük iftiralar atıldığını söyleyen Soylu “Bu insanların karşı karşıya kaldıkları iftiralar, sadece bu insanların şahsına atılan iftiralar değildir. Bu millete atılan iftiralardır. Siz severseniz, siz iktidara getirirseniz, siz tutarsanız, siz dua ederseniz, siz onlarla beraber olursanız, sizin sevdiklerinizi böyle yaparız diye millete yapılan bir hakarettir” ifadelerini kullandı.