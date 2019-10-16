Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nebi Miş BAKÜ / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Menbiç sorusuna Erdoğan;

"Menbiç’e rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil. Niye? Sonuçta bunların kendi topraklarıdır. Ama burada terör örgütlerinin kalmaması benim için önemli. Yani bizim onlara söylediğimiz “Burada YPG/PYD kalacak mı kalmayacak mı?” Sayın Putin’e de ben bunu söyledim. Eğer terör örgütlerinden Menbiç’i temizliyorsanız, buyrun buranın bütün lojistiğini siz sağlayın veya rejim sağlasın. Ama yok bunu böyle yapmayacaksınız, oradaki aşiretler bize ‘gelin bizi kurtarın’ diyor. Çünkü Menbiç’in tamamına yakını Arapların. Fakat şu ana kadar bir cevap gelmedi." dedi.