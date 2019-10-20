Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Afrika: Çıkarsız Dayanışma, İyilikte Yardımlaşma” konulu 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi’nin açılışında konuştu. Afrikalı mazlumların kanı, canı, elması ve petrolü üzerinden kendilerini ikbal devşirenlerin Türkiye’nin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yürüttüğü işbirliğini hazmedemediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

İstiyorlar ki Afrika halkları kendilerine bağımlı olmaya devam etsin. İstiyorlar ki Afrika’nın doğal kaynakları Kıtayı değil batılı şirketleri, batılı devletleri zenginleştirsin. Bunun için de etnik ve dini farklılıkların kışkırtılmasından darbelere, iç savaş tahrikinden yaptırımlara kadar ellerindeki her imkânı kullanıyorlar. Kıtanın tarihi biraz da bundan dolayı yıkımların, soykırımların, çatışmanın tarihidir. 1994 yılında Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden iyi biliyorsunuz. Batı dünyası ve BM, Ruanda’da tam üç ay boyunca 800 bin insanın vahşice öldürülmesini sadece seyretmiştir. Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı bugün bize silah ambargosu uygulayanlar, o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıtadaki birçok karışıklığın arkasından Batılı silah ve petrol şirketlerinin çıktığını belirterek “Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır” dedi.

TARİHİMİZDE ZULÜM YOKTUR

Bittiği iddia edilen sömürgeciliğin yeni yöntemler kullanılarak, yeni biçimler alarak devam ettirildiğini dile getiren Erdoğan, günümüzde kıtanın onca zenginliğine rağmen halen açlıkla, yokluk ve yoksullukla gündeme gelmesinin sebebinin neokolonyalizm olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın yönettiği 22 milyon kilometrekarenin her karışında adaleti ve hakkaniyeti gözettiğine değinerek, şöyle devam etti: Bunun için bizim binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde ırkçılık yoktur. Sömürgecilik yoktur. İşgal, zulüm, katliam yoktur. Tarih boyunca nereye gittiysek daima kazandırmak, kalkındırmak, ihya ve imar etmek için çalıştık. Emperyalistlerin bizi Şii-Sünni, siyah-beyaz, Türk-Kürt, Arap-Farisi diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz.