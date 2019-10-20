Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin sınırında bir terör koridoru oluşturulmasına da göz yummayacağını vurgulayan Akar, Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği iddialarına tepki gösterdi. Akar, şunları kaydetti: Asılsız, saçma sapan iddialarla dezenformasyon yapılıyor. Defalarca söyledik; hedefimizde adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler bulunmaktadır. Terör belasından muzdarip bölge halkı da hasretle Mehmetçiği bekliyor. Şu anda harekâta 5 gün ara verdik. Bu süre zarfında teröristler güvenli bölgeden çıkarılacak, ağır silahları toplanacak vemevziler tahrip edilecek. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekât kaldığı yerden devam edecek. Bu konuda birliklerimizin hazırlıkları tam.