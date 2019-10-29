Bahçeli mesajında özetle şunları kaydetti:
“Caniyi ‘mazlum’ gören, teröristi ‘general’ gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye’ye sökmeyecektir. Kim ne yaparsa yapsın, Türk ve Türkiye düşmanlığında buluşanlara karşı Milli Mücadele ruhuyla mukabele ve müdahale edileceği açıktır. Unutulmasın ki Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümü Türkiye’nin lider ülke olmasına sahne olacak, bunu da cumhurun ittifak ve iradesi gerçekleştirecektir.”
Bahçeli: Millî ruhla mücadele edeceğiz
29.10.2019 - 02:40 | Son Güncelleme: 29.10.2019 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “DEAŞ’lı terörist başının İdlib’de kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD’yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır” dedi.
Bahçeli mesajında özetle şunları kaydetti:
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659148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/659148.aspx
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