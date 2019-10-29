Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli mesajında özetle şunları kaydetti:

“Caniyi ‘mazlum’ gören, teröristi ‘general’ gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye’ye sökmeyecektir. Kim ne yaparsa yapsın, Türk ve Türkiye düşmanlığında buluşanlara karşı Milli Mücadele ruhuyla mukabele ve müdahale edileceği açıktır. Unutulmasın ki Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümü Türkiye’nin lider ülke olmasına sahne olacak, bunu da cumhurun ittifak ve iradesi gerçekleştirecektir.”