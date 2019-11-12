Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'ı eleştirirken "Peygamberlik de mürşidlik de parti liderliği de babadan oğula geçmez" şeklinde skandal bir ifade kullandı. Karamollaoğlu'nın parti liderliğini peygamberlikle mukayese etmesi garip karşılandı.

TECRÜBESİ YOK

Gazeteci Kemal Öztürk'ün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, oğul Erbakan'a "Saadet Partisi'nin binasını işgal etti. Kendilerine göre 'Biz Yeniden Refah'ı kurduk' diyebilirler. Bunlar boş laflardan ibaret. Allah rızası için hangi tecrübeyle çıkıyorlar yola. Tecrübe olmadan olmaz. Peygamberlerin hepsi çobanlık yapmış. Hiç olmazsa koyun nasıl yönetilir bilir. Peygamberlik de mürşidlik de parti liderliği de babadan oğula geçmez" diye yüklendi.

SP'Yİ KİM YÖNETİYOR

Karamollaoğlu "Saadet Partisi'ni kim yönetiyor. Oğuzhan Asiltürk mü siz mi?" şeklindeki soruya istişare heyetini adres göstererek "Saadet'i Karamollaoğlu da yönetmiyor. Oğuzhan Asiltürk bizim istişare heyeti başkanımız olarak en önemli istişare ettiğimiz insan" karşılığını verdi.

78 yaşında ikinci defa genel başkan olan Karamollaoğlu'na, Kemal Öztürk "Gençlerin önünü açmayacak mısınız? Saadet'in başına genç bir aday bulamıyor musunuz?" diye sordu.

"Benim şu anda bir beklentim yok. Bana ister istemez tabandan bir teveccüh doğduğu için buradayım" diyen Saadet lideri Trump'u örnek göstererek şöyle dedi:

İngiltere'de muhafazakar partinin başındaki insan belki biraz daha genç ama öbürü ben yaşlarda birisi. Amerika'da da Trump benden birkaç yaş genç. Devletin yönetimi ille de genç ya da yaşlılık meselesi değildir. Biz bu ülkenin problemini ister gençlerle çözeriz ister yaşlılarla...