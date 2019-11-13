Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretine dair, “Önceki yönetim bakiyesi kimi kesimlerin bürokratik ve siyasi sabotaj girişimlerine rağmen şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz” dedi.

Erdoğan, Trump’ın daveti üzerine ABD’ye yapacağı çalışma ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili gelinen son aşamayı da ayrıntılarıyla konuşma fırsatı bulacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

Kendilerine Ferhat Abdi Şahin’in nasıl bir katil olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu teröristbaşının Türkiye’mizde yaptığı terör eylemlerini belgeleriyle takdim edeceğiz. Bu arada terör örgütleri Münbiç’te, Tel Abyad’da ve Tel Rifat’ta da var. Ne Rusya ne Amerika bu terör örgütlerini verdikleri ne saatlerde ne de günlerde temizleyebilmiş değil. Şu anda devriye çalışmaları yapıyoruz. Yapıyoruz da yani neticeye bakın. Neticeye gelince herhangi bir netice maalesef yok. Bunları Sayın Trump ile konuşacağız.

Erdoğan, AB’nin Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine ilişkin aldığı kararla ilgili de şöyle konuştu: AB’de görev yapanların birçoğu siyasette çok yeni ve konuya cehaletle yaklaşıyorlar. Türkiye garantör ülkedir. Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda, Türkiye’ye gelince ‘yok yaptırım uygulayacağız’ diyorlar. Siz bize 59’dan beri yaptırım uyguluyorsunuz. Siz zaten ‘aldık, alacağız’ diye Türkiye’yi oyaladınız. Bunlara karşı köşeli ifade kullandığınız da kötü oluyorsunuz. Müzakere masasında olmak bizi bağlamaz. Ey AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden biri değil. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Dört milyon mülteciyi ağırlayan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Daha önce söyledim, hafife alıyor olabilirsiniz. Kapılar açılır, DEAŞ’lılar gönderilir sonra siz başınızın çaresine bakın. Kıbrıs’taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın, biz bunları pek takmayız.

Erdoğan, DEAŞ’lıların iadesine ilişkin bir soruya da “Orada sınırda kalmış kalmamış artık onlar bizi çok da ilgilendirmiyor. Biz şimdi bunları göndermeye devam edeceğiz. Tabii buralarda ciddi bir telaş, artık bir tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Bunların başka belki planları da olabilir. Onları da yeri geldiği zaman uygulamaya koyarız” cevabını verdi.

KAMUOYU FETÖ'YE ÇOK ÖFKELİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan-Trump görüşmesindeki önemli gündem maddesinin FETÖ olduğunu belirterek “ABD, 2016’da gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bu cephede anlamlı bir aksiyon almamıştır. Türk kamuoyu bu konuda öfkelidir ve Türkiye sokaklarında insanlarla konuşursanız bunu hissedebilirsiniz” dedi.

Görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik toplantılarından biri olacağını belirten Fahrettin Altun, S-400’ün F-35’ler üzerinde risk olup olmadığı konusunda, Türkiye’nin ortak bir teknik çalışma grubu önerdiğini hatırlattı. Altun, Türkiye’nin F-35 projesinin ortağı olduğuna işaret ederek, bu savaş uçağının kabiliyetlerine gelebilecek potansiyel bir zararın, ABD’yi olduğu kadar Türkiye’yi de ilgilendirdiğini vurguladı.

TRUMP İLE GÖRÜŞME ÇOK KRİTİK ÖNEMDE

Selçuk Böke ANKARA

Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, ABD’de Donald Trump yönetiminin birlik içinde olmadığını belirterek “Bu sebeple Erdoğan-Trump görüşmesi kritik” dedi. Erdoğan’ın Washington ziyaretini gazetemize değerlendiren Alabarda, şunları kaydetti:

“Türkiye tek amacının sınırlarından 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge olduğunu zaten deklare etti. ABD’li yetkililer ve Trump, birçok kez Türkiye’nin güvenlik endişelerini anladıklarını söyledi. Ancak sahadaki gerçekliğe gelince bu yönde hareket etmediler. Trump yönetimi birlik içinde değil. Pentagon, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı hepsi başka bir hikâye anlatıyor. Ayrıca birçok farklı lobinin kontrolünde bulunan ABD medyası da başka bir hikâye anlatıyor. Bu nedenle Erdoğan-Trump görüşmesi kritik.”

NATO VE 5’İNCİ MADDE

“NATO 5’inci maddeyi (bir üyeye yapılan saldırının, bütün üyelere yapılmış kabul edileceği) unuttu. Şimdiye kadar Türkiye, terörle mücadele ve sınırlarının güvenliği konusunda NATO’dan yardım almadı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron açık bir şekilde NATO’nun komada olduğunu ve beyin ölümü gerçekleştiğini söyledi. NATO, kendisine bile yardım edecek bir durumda değil. Bu nedenle Türkiye, Suriye’de kendi başına harekât ediyor.”

